Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026 hất đổ định kiến

Anne Hathaway bước vào tuổi 43 theo cách nhiều ngôi sao mơ ước, được tạp chí People vinh danh là Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026, đồng thời chuẩn bị tái xuất với Yêu nữ thích hàng hiệu 2 , phần tiếp theo của tác phẩm từng tạo nên cơn sốt toàn cầu cách đây 20 năm.

Từ danh hiệu tôn vinh nhan sắc đến phần tiếp theo của bộ phim gắn với ký ức đại chúng, không quá khi nói Anne Hathaway đang ở trong giai đoạn rực rỡ bậc nhất sự nghiệp.

Công chúng khen Hathaway đẹp, điều này đúng, nhưng chưa đủ.

Sau hơn hai thập niên nổi tiếng, Anne Hathaway là hình mẫu hiếm hoi của Hollywood, minh tinh vừa có sức hút đại chúng, vừa được giới chuyên môn nể trọng, đủ tài năng để hất đổ định kiến dùng sắc đẹp để ngoi lên ở kinh đô điện ảnh.

Không chỉ đẹp

Tại kinh đô Hollywood vốn khắc nghiệt, thành công đôi khi ngắn ngủi như một mùa giải thưởng, việc giữ vị trí ngôi sao hạng A suốt hơn 20 năm là thành tích hiếm hoi. Anne Hathaway là một trong số ít diễn viên nữ làm được điều đó.

Cô ra mắt công chúng toàn cầu với The Princess Diaries . Vai Mia Thermopolis - cô gái hậu đậu bất ngờ phát hiện mình là công chúa - giúp Anne trở thành gương mặt được yêu thích bậc nhất đầu thập niên 2000. Hình ảnh cô gái tóc xù hậu đậu học từng lễ nghi hoàng gia là "idol" một thời của lứa khán giả 8X, 9X.

Vai diễn nổi tiếng đến nỗi nữ diễn viên được mặc định là "công chúa Hollywood" một thời gian dài. Nhà phê bình nổi tiếng Roger Ebert từng nhận xét Anne có “sự hiện diện màn ảnh tự nhiên và đáng mến”, phẩm chất không thể học được ở trường lớp.

Khác với nhiều ngôi sao trẻ bị đóng khung trong hình tượng dễ thương, Anne Hathaway sớm cho thấy tham vọng nghề nghiệp. Cô xuất hiện trong Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An, tiền đề để thực hiện cú "đại nhảy vọt" danh tiếng với Yêu nữ thích hàng hiệu.

Vẻ đẹp của Anne Hathaway thời son rỗi, được mệnh danh là công chúa Hollywood.

Nhân vật Andy Sachs của cô trở thành một trong những hình tượng phụ nữ hiện đại đáng nhớ nhất màn ảnh. Từ cô trợ lý nhà báo thông minh, vụng về nhưng lại nhiều tham vọng. Giới phê bình thời điểm đó đánh giá Anne Hathaway đã giữ được sự chân thành cho nhân vật giữa dàn diễn viên thực lực, đặc biệt khi đứng cạnh huyền thoại Meryl Streep.

Thập niên tiếp theo chứng kiến Anne bước vào hàng ngũ minh tinh thực lực. Với Rachel Getting Married , cô nhận đề cử Oscar đầu tiên nhờ vai diễn gai góc về người phụ nữ từng nghiện ngập và nhiều tổn thương tâm lý. New York Times khi đó gọi đây là “màn trình diễn táo bạo nhất sự nghiệp Anne Hathaway”.

Đỉnh cao diễn xuất của Anne Hathaway thể hiện rõ ở Những người khốn khổ . Với thời lượng xuất hiện không dài, Anne Hathaway tạo cơn địa chấn cảm xúc thực thụ trong vai Fantine. Phân đoạn hát I Dreamed a Dream được nhiều nhà phê bình xem là một trong những cảnh quay giàu cảm xúc nhất thập niên 2010. Cái kết đẹp đến với Hathaway bằng những giải thưởng danh giá như tượng vàng Oscar hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc, cùng hàng loạt giải thưởng lớn khác như Golden Globe Awards và BAFTA Awards.

Sau Oscar, Anne không chọn vùng an toàn. Cô tiếp tục tham gia Interstellar của Christopher Nolan, nơi diễn xuất của cô được khen ngợi bởi chiều sâu cảm xúc trong bối cảnh phim khoa học viễn tưởng quy mô lớn. Tờ Variety từng nhận xét Anne Hathaway là mẫu diễn viên “có thể mang hơi ấm con người vào những tác phẩm lạnh về ý tưởng”.

Sau nhiều năm lặn ngụp trong giới điện ảnh, Anne Hathaway chưa chịu dừng lại. 2026 tiếp tục là năm bùng nổ của nữ diễn viên với 5 tác phẩm điện ảnh. Con số là minh chứng rõ ràng rằng Hollywood vẫn săn đón cô ở tuổi 43, độ tuổi không phải lúc nào cũng dễ dàng với diễn viên nữ.

Phụ nữ đẹp nhất không phải ở tuổi đôi mươi, mà là lúc hiểu rõ giá trị bản thân

Nếu chỉ sở hữu gương mặt đẹp, Anne Hathaway khó có thể trụ vững đến hôm nay. Điều giữ cô ở đỉnh cao là khả năng biến đổi không ngừng.

Từ công chúa tuổi teen, Anne trở thành trợ lý thời trang sắc sảo. Từ cô gái thanh lịch, cô hóa thân thành Jane Austen trong Becoming Jane. Từ biểu tượng nữ tính, cô xuống tóc, giảm cân mạnh để vào vai Fantine khốn cùng. Từ hình ảnh mong manh, cô lại biến thành Miêu nữ sắc lạnh trong The Dark Knight Rises.

Nhà phê bình Peter Travers của Rolling Stone từng nhận xét Anne Hathaway có “bản năng của một performer cổ điển nhưng tinh thần của ngôi sao hiện đại”. Điều đó lý giải vì sao cô có thể hát, nhảy, diễn hài, đóng chính kịch và bước vào bom tấn mà không hề lạc nhịp.

Anne Hathaway từng chia sẻ: “Tôi luôn muốn làm những điều khiến mình sợ hãi một chút”. Đó là lý do cô không chọn lặp lại hình tượng ăn khách. Mỗi giai đoạn, Anne đều tìm cách bước sang vùng mới.

Với Những người khốn khổ , cô chấp nhận cắt tóc thật trước ống kính. Đến The Dark Knight Rises, cô tập luyện cường độ cao nhiều tháng để đủ sức tự thực hiện các pha hành động. Với các phim hài như Ocean's 8 , cô sẵn sàng tự giễu hình ảnh minh tinh của chính mình.

Vẻ đẹp có thể thay đổi theo thời gian, nhưng tinh thần và sự nghiệp rực rỡ tạo nên sức hút cho Anne Hathaway.

Sự chuyên nghiệp của Anne Hathaway cũng được đồng nghiệp đánh giá cao. Emily Blunt từng nói bạn diễn của mình là người “thông minh, vui tính và cực kỳ tận tâm”. Trong khi Stanley Tucci gọi Anne là “nguồn năng lượng đáng yêu trên phim trường”.

Không chỉ trong điện ảnh, Anne Hathaway còn là biểu tượng thời trang đương đại. Với gương mặt cổ điển, thân hình thanh mảnh cùng sự chỉn chu, cô luôn khiến báo chí săn đón, dành nhiều mỹ từ khi bước lên thảm đỏ Met Gala, Oscar hay các tuần lễ thời trang quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn của People đúng dịp cô được vinh danh Người phụ nữ đẹp nhất thế giới, Anne Hathaway nhìn lại thành tựu khổng lồ theo cách điềm tĩnh, thậm chí có phần "thờ ơ".

Dù tạo nhiều bước ngoặt trong sự nghiệp, Hathaway cũng có lúc chông chênh, có quãng thời gian sống trong áp lực tự thân: “Khi mới bắt đầu, tôi nghĩ mình sẽ là nghệ sĩ giỏi hơn nếu luôn khắt khe với bản thân. Nhưng rồi sau tuổi 40, tôi không còn muốn tập trung vào stress nữa”.

Tại Hollywood, diễn viên nữ luôn chịu nhiều định kiến hơn các tài tử. Anne Hathaway từng có giai đoạn bị mạng xã hội Mỹ công kích, trở thành ví dụ điển hình cho sự khắc nghiệt mà công chúng dành cho phụ nữ nổi tiếng. Thay vì đáp trả, cô chọn im lặng, làm việc và để thời gian lên tiếng.

Khi nói về cái đẹp, Anne chia sẻ quan điểm đáng chú ý: “Một nhà làm phim từng nói với tôi rằng vẻ đẹp có thể chứa cả sự xấu xí, miễn là nó chứa sự thật”. Với cô, cái đẹp luôn gắn với tính chân thực. Cách nhìn ấy lý giải Anne ngày càng cuốn hút theo cách "rất đàn bà".

Anne Hathaway cũng thẳng thắn về cách phụ nữ bị soi xét ngoại hình ở Hollywood. Nhắc lại thời quảng bá The Dark Knight Rises , cô cho biết mình khó chịu khi người ta chỉ hỏi đã giảm bao nhiêu cân để mặc catsuit. “Tại sao không hỏi tôi đã mạnh lên thế nào để đóng vai đó?”, cô phản biện.

Ở tuổi 43, cô duy trì lối sống khoa học với ballet, HIIT, Pilates và yoga. Nhưng Anne nhấn mạnh mình tập luyện để khỏe, không phải để chiều tiêu chuẩn người khác. “Già đi tự nhiên không làm tôi bận tâm. Việc chụp ảnh xấu mới làm tôi bận tâm”, cô hài hước chia sẻ.

Phía sau hình ảnh minh tinh quyền lực là một người phụ nữ đề cao gia đình. Anne gọi chồng - Adam Shulman - là “người bạn đời trong mơ”. “Tôi rất may mắn khi anh ấy là người tôi sống cùng. Nếu trước đây chưa hiểu hết điều đó, thì năm vừa qua tôi đã hiểu rõ hơn”, cô hãnh diện khi nhắc về chồng.

Nữ diễn viên cũng nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn khi được làm mẹ của hai con trai. Theo Anne, không phải ai mong muốn làm cha mẹ cũng dễ dàng đạt được điều đó, nên cô luôn xem gia đình là món quà lớn.

Sau 20 năm sống trong hào quang showbiz, có lúc đối mặt những định kiến và chỉ trích, sau cùng Anne Hathaway vẫn giữ được sức hút nhờ vào thực lực. Ở tuổi 43, cô đề cao tinh thần tự do, nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình và đón nhận mọi thứ theo hướng thoải mái nhất.

Sau cùng, đúng như People nhận định, Anne Hathaway cho thấy phụ nữ có thể đẹp nhất không phải ở tuổi đôi mươi, mà ở lúc họ hiểu rõ giá trị bản thân và yêu lấy chính mình.