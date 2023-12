"Người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới" lọt top tìm kiếm trên Google tại Việt Nam là ai?

Katy Perry gây chú ý với thông tin đến Việt Nam biểu diễn.

Mới đây, thông tin giọng ca nổi tiếng Katy Perry đến Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Việt Nam biểu diễn trong một lễ trao giải vào ngày 20/12 tới đây, gây ''sốt'' mạng xã hội. Đây là lần thứ 3 mỹ nhân này tới Việt Nam nhưng là lần đầu tiên cô đến để trình diễn với tư cách ca sĩ. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ trên truyền thông, khắp mạng xã hội. Từ khóa ''katy perry đến việt nam'', ''Katy Perry'' lọt top tìm kiếm trên Google tại Việt Nam, với hơn 100 nghìn lượt tìm kiếm trong ngày.

Katy Perry (sinh năm 1984) là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Cô sở hữu loạt MV tỷ view trên YouTube như "Roar", "Firework",... Đồng thời, với khả năng chuyên môn cao và độ hot trên toàn cầu, Katy Perry cũng dảm nhận vai trò giám khảo của các cuộc thi âm nhạc, chương trình truyền hình hực tế, làm mẫu ảnh, đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng lớn. Ngoài hoạt động âm nhạc, giải trí, Katy Perry cũng rất tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội. Trang Instagram cá nhân của người đẹp 39 tuổi này thu hút tới hơn 206 triệu follow. Về đời tư, hiện tại, cô sống bên người chồng thứ hai - tài tử Orlando Bloom, có một con gái.

Thần thái lẫn gu thời trang của Katy Perry cũng là yếu tố ghi điểm trong mắt người hâm mộ.

Katy Perry còn được đánh giá cao với nhan sắc, body quyến rũ, tràn đầy sức sống theo năm tháng. Chủ nhân bản hit "Roar" từng đứng đầu Top 100 người đẹp hấp dẫn nhất của tạp chí Maxim - tạp chí quốc tế dành cho nam giới. Ở tuổi 39 và đã làm mẹ 1 con, Katy Perry xây dựng lối sống lành mạnh bằng việc chăm chỉ tập thể dục, ăn uống khoa học. Đồng thời, cô cũng hạn chế sử dụng rượu, bia.

Thay vào đó, cô uống nhiều nước lọc trong ngày. Ngoài việc tốt cho sức khỏe, làn da và hỗ trợ giảm cân thì việc nạp đủ lượng nước lọc cần thiết cho cơ thể để cải thiện tình trạng khô giọng, khàn giọng, thậm chí mất tiếng. Ngoài ra, cô còn có thói quen uống nước ép cần tây, giấm táo.

Những lần khoe sắc vóc nổi bật của Katy Perry trên sân khấu.

Về chế độ ăn uống, Katy Perry thường chia 5 bữa ăn nhỏ trong ngày và kết thúc bữa ăn tối trước 20 giờ. Nữ ca sĩ cân bằng giữa lượng protein, vitamin và các chất xơ cần thiết nạp vào cơ thể trong ngày bằng những thực phẩm lành mạnh. Đặc biệt, cô có thói quen ăn nấm, đặc biệt là trong giai đoạn cần giảm cân. Nấm có lượng calo thấp nhưng giàu protein và chất xơ, có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, nấm còn chứa selen và vitamin D - cả hai đều là chất dinh dưỡng tốt cho bạn.

Katy Perry yêu thích thiền siêu việt và yoga nóng. "Nó làm tôi hoàn toàn tỉnh táo và khơi dậy điều gì đó trong não tôi. Tôi có được một số ý tưởng sáng tạo hay nhất khi tôi thiền siêu việt'', cô chia sẻ trên Eat This, Not That. Tập yoga nóng giúp cô cải thiện sức khỏe tinh thần, làm bớt cảm giác căng thẳng, stress.

Ngoài ra, cô cũng cố gắng sắp xếp lịch trình làm việc của mình để đến phòng tập gym khoảng 3-4 buổi/tuần. Sao nữ cho hay việc tập luyện giúp cô đổ nhiều mồ hôi, cơ thể cũng cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, thư thái hơn nhiều. Bên cạnh đó, cô cũng thích đi bộ đường dài vào thời gian rảnh và sau khi ngồi nói chuyện với tôi.

Nguồn: [Link nguồn]