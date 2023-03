Muốn giảm cân phải biết 5 mẹo tăng cường trao đổi chất cho cơ thể

Bạn có bao giờ tự hỏi rằng tại sao có những người ăn nhiều, ăn không ngừng nhưng cơ thể không béo? Trong khi một số người kiểm soát việc ăn uống của họ rất tốt nhưng cơ thể lại tăng cân hoặc cân nặng vẫn giữ nguyên. Đó là do cơ thể có sự trao đổi chất tốt giúp cho họ có một vóc dáng cân đối. Để có thể ăn ít hay nhiều cũng không phải lo về vóc dáng thì bạn hãy áp dụng các phương pháp tăng cường trao đổi chất sau cho cơ thể.

1. Ăn sáng hàng ngày

Dù các bạn có đang trong quá trình giảm cân hay không thì bữa sáng vẫn là bữa ăn quan trọng và tuyệt đối không thể thiếu vì ảnh hưởng của việc bỏ bữa sáng khiến cơ thể giảm hệ thống trao đổi chất xuống đồng thời khiến não bộ tiết ra một loại chất hóa học có tên là Neuropeptide Y. Chất này sẽ vô thức phát tín hiệu cho cơ thể cảm thấy đói và thèm ăn hơn. Nó cũng làm rối loạn sự tập trung trong công việc. Đó là bởi vì não không có glucose từ thức ăn để nuôi não và cũng khiến cơ thể muốn ăn nhiều đồ ngọt hơn. Vì vậy, không hiếm trường hợp nhịn ăn sáng khiến cơ thể tăng cân chóng mặt.

2. Đi ngủ sớm thường xuyên

Lý do vì sao thường xuyên đi ngủ sớm giúp tăng tốc độ trao đổi chất là do cơ thể con người thường có hệ thống đồng hồ sinh học tiếp tục hành động để kiểm soát sự tiết hormone nhằm duy trì hiệu quả công việc của cơ thể cũng như kiểm soát chu kỳ ngủ và thức mỗi ngày. Thời gian đi ngủ tốt nhất là từ 21h đến 23h vì đây là thời điểm hệ miễn dịch hoạt động tốt nhất. Lúc này cơ thể cũng tích lũy năng lượng dự trữ để sửa chữa hao mòn trong cơ thể và còn giúp giải cơn đói đêm khuya. Ngoài ra, cơ thể sẽ tiết ra leptin, một loại hormone tạo cảm giác no và tăng tốc độ trao đổi chất để hoạt động tốt hơn.

3. Uống nhiều nước

Theo một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Virginia Tech of Blacksburg, uống 8 đến 12 ly nước mỗi ngày làm tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ thể nhiều hơn so với những người uống bốn ly mỗi ngày. Mỗi ngày sau khi thức dậy, trước khi ăn sáng bạn nên uống 1 ly nước ấm để hệ bài tiết được khởi động thông suốt. Điều này nên được thực hiện kết hợp với tập thể dục vì nó sẽ giúp tăng tốc độ trao đổi chất tốt hơn.

4. Bổ sung L-carnitine cho cơ thể

L-carnitine hầu hết được tìm thấy trong thịt, các loại hạt, sữa và bơ, miễn là cơ thể cần có sự trao đổi chất tốt. L-carnitine là một chất được tạo ra trong cơ thể chúng ta từ hai axit amin, lysine và methionine. Nó là một loại axit được sản xuất bởi gan và sẽ được tích trữ ở các cơ tay, chân, não và tim, giúp tăng quá trình kéo mỡ ra ngoài để đốt cháy thành năng lượng trong cơ thể.

5. Bài tập tổng hợp

Đối với bài tập hỗn hợp, bạn nên áp dụng các động tác tập luyện tim mạch với tập tạ. Đây là bài tập giúp tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Các bài tập tim mạch bao gồm đi bộ nhanh, chạy, đạp xe, khiêu vũ hoặc bơi lội, đều đốt mỡ tốt. Nhưng bạn cần tập ở mức khiến tim đập ở một mức nhất định để máu được bơm, cơ thể sau đó sẽ sử dụng chất béo. Còn tập tạ sẽ giúp xây dựng cơ bắp và tăng tỷ lệ trao đổi chất. Cả hai bài tập này nên được kết hợp để kích hoạt trao đổi chất trong cơ thể, giúp bạn giữ dáng tốt hơn.

