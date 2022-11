5 loại thực phẩm có thể ăn thay thế cơm, giúp giảm cân hữu hiệu

Muốn giảm cân, bạn cần hạn chế carb, tinh bột và có thể tiêu thụ các thực phẩm sau thay thế cho cơm.

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò đến 70% hiệu quả của quá trình giảm cân. Chính vì thế, ngoài việc tập luyện, bạn cần chú ý nhiều đến cách ăn uống. Muốn đánh bay mỡ, chị em cần chọn các thực phẩm giúp no lâu. Và dưới đây là một số món mà bạn có thể ăn thay cơm rất tốt.

1. Đậu lăng

Đậu lăng được những người giảm cân rất ưa chuộng vì chứa nhiều protein và chất xơ. Bạn có thể ăn thay cơm thoải mái vì đậu lăng giúp bạn cảm thấy no nhanh và no lâu. Điều quan trọng, loại đậu này còn được coi là nguồn cung cấp vitamin B và sắt, gấp hơn hai lần so với các loại đậu khác.

2. Quinoa (hạt diêm mạch)

Quinoa là một loại thực phẩm mà những người giảm cân sẽ luôn có trong nhà vì nó là thực phẩm có thể ăn thay cơm. Đây cũng là một loại thực phẩm giàu protein nhưng ít chất béo. Và mặc dù quinoa chứa carbohydrate, nhưng nó vẫn là một thực phẩm có thể ăn thay cơm vì nó cung cấp các chất dinh dưỡng khác như mangan, magiê, phốt pho, chất xơ, folate, sắt hoặc đồng. Điều quan trọng, quinoa cũng có đặc tính giúp giảm lượng mỡ trong máu đồng thời giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hơn bao giờ hết.

3. Konjac

Konjac là một trong những thực phẩm được khuyến khích ăn thay cơm vì nó là thực phẩm giúp no lâu và giảm cảm giác đói hiệu quả. Món konjac được chế biến theo cách có thể ăn dễ dàng, chẳng hạn như cơm konjac hoặc mì konjac. Ăn konjac thay cơm chắc chắn không làm bạn béo bởi vì nó là một thực phẩm ít calo và giàu chất xơ.

4. Súp lơ

Súp lơ là một loại rau được khuyến khích cho những người giảm cân đặc biệt là những người giảm cân bằng phương pháp keto. Súp lơ trắng cũng được coi là một trong những thực phẩm có thể ăn thay cơm vì nó là một loại rau ít carbohydrate và không nhiều calo. Nó không chỉ giúp bạn no bụng mà còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Tất cả đều có tác dụng tích cực trong việc giảm vòng bụng có tất cả.

5. Các loại rau lá xanh

Các loại rau lá xanh chẳng hạn như cải xoăn, rau bina, rau chân vịt hoặc bông cải xanh đều có thể ăn thay cơm chung với nhau. Những loại rau này được khuyến khích ăn trong bữa tối bởi vì nó cho phép cơ thể nhận được một lượng nhỏ carbohydrate. Điều quan trọng, nhóm rau lá xanh này cũng ít năng lượng, ít chất béo nhưng lại nhiều chất xơ. Chúng cũng rất giàu vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

