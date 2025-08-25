Á hậu Hong Kong khoe ảnh do chồng chụp tại Hội An

Á hậu Hong Kong Chu Thiên Tuyết (Tracy Chu) vừa chia sẻ loạt ảnh du lịch tại Hội An, Việt Nam, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Cô viết trên mạng xã hội: "Kỳ nghỉ hè cùng nhiệm vụ làm cha mẹ ở một quốc gia khác," cho thấy chuyến đi này là dịp để cô và gia đình tận hưởng thời gian bên nhau.

Chu Thiên Tuyết cùng gia đình vừa du lịch Hội An.

Trong loạt ảnh, Chu Thiên Tuyết xuất hiện với trang phục giản dị, thoải mái khi dạo bước trên những con phố cổ. Cô cũng khoe khoảnh khắc thư giãn khi đi bơi tại một khu nghỉ dưỡng. Những bức hình này đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích, cho thấy sức hút của cô chưa hề giảm sút.

Theo thông tin từ đài TVB, những khoảnh khắc đáng yêu này được chính ông xã của cô chụp lại.

Sinh năm 1988, Chu Thiên Tuyết là người Canada gốc Hoa. Cô giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2012. Sau cuộc thi, cô ký hợp đồng với đài TVB và được biết đến qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Tomorrow Is Another Day (2014), Over Run Over (2016) và Legal Mavericks (2017)… Bên cạnh diễn xuất, cô còn đảm nhận vai trò MC truyền hình.

Chu Thiên Tuyết từng giành ngôi Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2012.

Chu Thiên Tuyết luôn giữ được hình ảnh sạch và đời tư kín đáo. Cô còn nổi tiếng là một trong những người đẹp có học vấn cao nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Cô có bằng thạc sĩ Quản lý truyền thông (2016) và bằng tiến sĩ Luật (2020), đồng thời sở hữu chứng chỉ hành nghề luật sư.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Chu Thiên Tuyết còn làm việc tại một văn phòng luật. Từ năm 2024, cô đảm nhận vai trò giảng viên tại trường Báo chí và Truyền thông của Đại học Chinese University of Hong Kong.

Được biết, Chu Thiên Tuyết đã gia hạn hợp đồng với TVB vào năm 2025. Tuy nhiên, do lịch trình bận rộn khi phải cân bằng giữa công việc luật sư, giảng viên và chăm sóc con nhỏ, cô muốn dành thời gian nghỉ ngơi để tận hưởng không khí yên bình tại Hội An.