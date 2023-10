Muốn da căng bóng, lỗ chân lông thu nhỏ thì đừng quên những dưỡng chất sau

1. Axit salicylic

Mụn đầu đen không gì khác ngoài những vết sưng hoặc đốm màu đen mà chúng ta nhìn thấy trên da, xảy ra khi nang lông bị tắc nghẽn do bụi bẩn, da chết hoặc thậm chí là dầu thừa. Khi da trên vết sưng mở ra sẽ tiếp xúc với không khí, xảy ra phản ứng hóa học và hình thành mụn đầu đen. Đây là một dạng mụn trứng cá nhẹ.

Axit salicylic có thể làm thông thoáng lỗ chân lông vì chúng giúp nới lỏng các liên kết giữa lớp da chết trên bề mặt và thấm sâu vào lỗ chân lông. Đặc tính này có thể hữu ích cho da vì nó nằm trong lỗ chân lông, nơi nó bị tắc nghẽn bởi dầu và các mảnh vụn bị mắc kẹt dưới bề mặt da và chính sự tích tụ này cuối cùng dẫn đến mụn trứng cá, mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Vì vậy, axit salicylic tan trong dầu này có thể thẩm thấu qua lớp dầu trên da, làm mỏng nó và có thể chảy tự do trên bề mặt da, vì vậy khi bạn rửa mặt, dưỡng chất này cũng có thể bị rửa sạch.

Axit salicylic có đặc tính chống viêm, là những đặc tính của một chất có thể giúp điều trị hoặc giảm viêm hoặc sưng và axit salicylic có bản chất chống viêm. Nó có thể làm giảm sưng do mụn trứng cá và giúp thu nhỏ mụn.

Cách sử dụng: Thoa một lớp mỏng lên mặt sạch và để yên trong vòng 10 - 15 phút và rửa sạch đối với làn da nhạy cảm. Đối với da dầu, thoa axit salicylic lên mặt sạch, sau đó thoa kem dưỡng ẩm dày và để qua đêm. Sử dụng một hoặc hai lần một tuần.

2. Niacinamide

Da chứa hàng triệu lỗ chân lông. Hầu hết các lỗ chân lông này không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Những lỗ chân lông này đều mở và cho phép da thở. Những lỗ chân lông này chứa nang lông và tuyến bã nhờn tạo ra chất sáp nhờn gọi là bã nhờn. Những lỗ chân lông này rất quan trọng đối với cơ thể con người vì chúng cho phép mồ hôi và dầu từ cơ thể thoát ra ngoài qua da, giữ cho cơ thể mát mẻ và làn da khỏe mạnh bằng cách loại bỏ độc tố dưới dạng mồ hôi và dầu. Những lỗ chân lông này dễ nhận thấy nhất ở mũi và trán.

Niacinamide có bản chất hòa tan trong nước và không thể hòa tan trong dầu. Nó thường có thể được tìm thấy trong các loại serum, kem dưỡng ẩm và mặt nạ gốc nước. Nó không có tính axit, không gây kích ứng và có thể hoạt động tốt trên mọi loại da. Nó có thể dễ dàng được hấp thụ bởi lớp ngoài của da. Nó hoạt động với các chất tự nhiên trong da của bạn, từ đó có thể giúp giảm thiểu rõ rệt lỗ chân lông to, do đó làm giảm sự tích tụ trong lỗ chân lông gây ra mụn đầu đen.

Đối với những người có làn da dầu, niacinamide rất hữu ích. Nó có thể giúp loại bỏ các vết thâm do mụn trứng cá và cũng có thể kiểm soát mụn trứng cá từ nhẹ đến trung bình vì nó có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn. Nó có thể giúp điều trị mụn trứng cá bằng cách giảm lượng bã nhờn do lỗ chân lông tiết ra. Mua huyết thanh có thành phần chính là niacinamide.

Để sử dụng: Bạn có thể sử dụng niacinamide cùng với bất kỳ hoạt chất nào khác.

3. Vitamin C

Vitamin C, còn được gọi là axit ascorbic, là một chất chống oxy hóa nổi tiếng, là chất dinh dưỡng quan trọng giúp bảo vệ da khỏi tổn thương gốc tự do (các phân tử không ổn định có thể phá hủy quá trình chuyển hóa tế bào bình thường) và có thể giúp làm giảm các đốm đen và tăng sắc tố (các mảng da). trở nên sẫm màu hơn các vùng da khác) bằng cách thâm nhập vào da. Nó có thể giúp làm khỏe da và giúp tạo ra collagen (một loại protein có trong xương, cơ và da) giúp da khỏe mạnh, cung cấp cấu trúc, làm cho da đàn hồi hơn và thúc đẩy độ đàn hồi của da.

Vitamin C có đặc tính làm sáng da vì nó có thể làm đều màu da và cải thiện vẻ ngoài xỉn màu, mệt mỏi và tổn thương của da do tổn thương hoặc ô nhiễm do tia cực tím (UV). Nó cải thiện tình trạng của da, làm cho làn da trông tươi tắn, rạng rỡ và mang lại vẻ tươi sáng tự nhiên.

Cách sử dụng: Sử dụng sản phẩm có ít nhất 10% Vitamin C vào buổi sáng trước khi dùng kem chống nắng.

4. Retinol

Retinol còn được gọi là Vitamin A và nó giúp duy trì làn da khỏe mạnh, giảm mụn trứng cá và sẹo do mụn trứng cá. Retinol giúp sản xuất collagen và kích thích sản xuất các mạch máu mới trên da, giúp cải thiện màu da. Retinol có thể được tìm thấy trong huyết thanh, kem dưỡng ẩm, v.v.

Retinol có tác dụng tẩy tế bào chết cho da và loại bỏ bụi bẩn, tế bào da chết và dầu từ lỗ chân lông. Điều này có thể giúp ngăn ngừa mụn trứng cá và hình thành mụn nhọt. Retinol hoạt động cả trên bề mặt và bên trong các lớp da để làm thông thoáng lỗ chân lông, cải thiện màu sắc và kết cấu của da, đồng thời ngăn ngừa hoặc giảm mụn trứng cá và giảm sẹo do mụn trứng cá gây ra.

Cách sử dụng: Bắt đầu một lần một tuần để xem làn da của bạn phản ứng như thế nào và dần dần tăng dần lên cách ngày hoặc ba lần một tuần. Không sử dụng bất kỳ hoạt chất nào khác khi sử dụng retinol.

5. Alpha Arbutin

Alpha Arbutin chứa các hợp chất có thể phá vỡ quá trình sản xuất melanin (một sắc tố da tự nhiên chịu trách nhiệm về tóc, da và màu mắt) trên da và có thể làm giảm sự xuất hiện của quầng thâm dưới mắt bằng cách làm sáng nó. Hàm lượng melanin càng cao thì màu da càng sẫm màu. Một nguyên nhân phổ biến gây tăng sắc tố là do sản xuất quá nhiều melanin. Nó là một dẫn xuất tự nhiên của hydroquinone (một thành phần làm sáng da/tẩy trắng da phổ biến) được chiết xuất từ ​​​​lá khô của các loại cây như quả việt quất, quả nam việt quất và quả dâu tây.

6. Axit hyaluronic:

Axit hyaluronic có hiệu quả trong việc điều trị các tình trạng da như mụn trứng cá, bệnh rosacea, da bị kích ứng và khô. Nó thường được tìm thấy ở dạng gel, huyết thanh hoặc kem và có thể bôi lên da.

Thận trọng: Vì cách sử dụng và tác dụng của các sản phẩm khác nhau có thể khác nhau tùy theo từng người, điều cần thiết là phải tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ da liễu trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trong số này, đặc biệt nếu bạn thuộc loại da nhạy cảm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]