Mẹo giảm một nửa lượng calo trong cơm trắng

Theo Sun, nhóm nghiên cứu của nhà khoa học Sudhair A. James - Trường Khoa học Hóa học, Colombo, đã thực hiện nghiên cứu trên 38 loại gạo. Họ phát hiện ra rằng khi thêm dầu dừa vào gạo, đem nấu trong 40 phút và bảo quản trong tủ lạnh khoảng 12 tiếng, lượng tinh bột kháng sẽ nhiều gấp 10 lần so với cách nấu cơm thông thường.

Tinh bột kháng khó tiêu, không thể bị phân hủy bởi các enzyme trong ruột non nhưng có thể lên men với các axit béo dễ bay hơi trong đường tiêu hóa và đại tràng. Dù các sản phẩm được tạo ra bởi quá trình tiêu hóa độc đáo này không được cơ thể tiêu hóa và hấp thụ, chúng có lợi cho quá trình trao đổi chất của cơ thể. Khi tinh bột kháng được tiêu thụ và giải phóng vào máu, nó sẽ chuyển hóa thành glucose tương đối chậm, giúp lượng đường huyết tăng từ từ thay vì đột biến.

Một phần cơm trung bình chứa khoảng 240 calo. Bằng cách thêm dầu dừa khi nấu và để nguội, bảo quản cơm trong ngăn mát, có thể giảm một nửa lượng calo này.

Tinh bột kháng được cơ thể hấp thu tương đối chậm nên có thể làm giảm lượng đường trong máu. Điều này có nghĩa là việc tăng lượng tinh bột kháng trong chế độ ăn uống có thể kiểm soát lượng đường trong máu, giảm nguy cơ biến động đường huyết, từ đó hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ hiệu quả hơn.

Ông Sudhair cho biết nghiên cứu này là một phần trong nỗ lực giảm thiểu cuộc khủng hoảng béo phì toàn cầu. Chuyên gia phân tích rằng sau khi cơ thể chuyển hóa carbohydrate thành glucose, bất kỳ nhiên liệu còn sót lại nào cũng sẽ được chuyển hóa thành glycogen, được dự trữ trong gan và cơ bắp như một nguồn năng lượng có thể sử dụng ngay lập tức. Cơ thể cần có đủ glycogen vào bất kỳ thời điểm nào, nếu không sẽ kéo theo tình trạng hạ đường huyết. "Tuy nhiên, vấn đề là lượng glucose dư thừa không được chuyển hóa thành glycogen sẽ trở thành chất béo, có thể dẫn đến thừa cân hoặc béo phì", chuyên gia cho biết.

Cơm nguội hâm nóng được cho là vẫn chứa lượng tinh bột kháng lý tưởng hơn so với cơm vừa nấu chín.

Nếu e ngại việc thêm dầu dừa làm thay đổi hương vị của cơm, bạn có thể ăn cơm nguội thay cho cơm nóng, cũng chứa tinh bột kháng. Ông Sudhair giải thích, việc làm lạnh gạo trong 12 giờ cũng giúp biến gạo thành tinh bột kháng bằng cách thay đổi các phân tử bên ngoài hạt gạo.