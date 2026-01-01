Thanh Thủy, Lương Thùy Linh diện áo dài đón năm 2026

Hoa hậu Thanh Thủy lựa chọn mẫu áo Yên chi của nhà mốt Merne, có mức giá gần 3 triệu đồng.

Thiết kế cổ yếm mang gam pastel như hồng, vàng, cam, tôn làn da trắng với chất liệu voan xuyên thấu cùng lụa, đính hoa và đá tạo hiệu ứng lấp lánh.

Cô chọn kiểu tóc búi thấp, kết hợp phần mái lưa thưa giúp tôn lên đường nét gương mặt thanh thoát, tạo cảm giác nhẹ nhàng. Diện mạo phù hợp với phong cách thanh lịch mà người đẹp theo đuổi, dễ ứng dụng trong cả các hoạt động đời thường lẫn khi tham dự sự kiện.

Lương Thùy Linh tôn chiều cao 1,8 m với áo dài phom rộng bằng chất liệu ren hoa xuyên thấu, gam xanh trang nhã, mang đến vẻ ngọt ngào. Thiết kế nằm trong BST 'Giữa Hai Mùa Gió' của Đing Đang có giá khoảng 3 triệu đồng.

Mỹ nhân 25 tuổi phối giày búp bê và hoa tai ngọc trai của Dior. Cô cho biết ngoài các buổi chụp hình hay dự sự kiện, giày bít mũi đế bệt giúp thuận tiện di chuyển và tạo cảm giác thoải mái.

Đoàn Thiên Ân diện áo dài phom suông với gam màu kem nhạt, họa tiết hoa in chìm, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch. Thiết kế tay lửng, chất liệu voan mỏng nhẹ giúp tổng thể trang phục thêm phần mềm mại, phù hợp không khí đầu năm.

Diễn viên phối quần lụa cùng tông, giày búp bê và túi xách cỡ nhỏ, hoàn thiện phong cách tối giản, nữ tính - hướng đi quen thuộc của cô trong thời gian gần đây.

Hoa hậu Trái Đất 2018 Phương Khánh ghi dấu phong cách thanh lịch khi diện áo dài truyền thống mang gam xanh olive trầm, họa tiết cổ điển của nhà Trié Atelier.

Thiết kế ôm sát phần thân trên, cổ cao và tay dài giúp tôn vóc dáng mảnh mai, đồng thời giữ trọn tinh thần kín đáo, nền nã.

Điểm nhấn nằm ở phần tà áo phối mảng màu tím trầm, tạo hiệu ứng thị giác nhẹ nhàng nhưng không phá vỡ tổng thể hài hòa. Người đẹp tiết chế phụ kiện, chỉ kết hợp kính mát dáng nhỏ và quạt giấy.

Á hậu Quỳnh Châu (phải) diện áo dài ren hoa gam màu be nhạt, phom suông rộng giúp tôn vẻ dịu dàng trong giai đoạn mang thai. Thiết kế cổ cao, tay dài với họa tiết hoa nổi phủ khắp thân áo tạo cảm giác mềm mại, kín đáo nhưng vẫn thanh lịch.

Cô phối băng đô đồng màu, trang điểm nhẹ nhàng, hoàn thiện hình ảnh nền nã, phù hợp xu hướng thời trang áo dài dành cho bà bầu trong dịp lễ, Tết.

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi chọn áo dài cổ trụ với tông xanh chủ đạo, tạo vẻ ngoài tinh tế, nhẹ nhàng nhưng vẫn đậm nét truyền thống. Người đẹp trang điểm trong trẻo, nhấn sắc nhũ hồng phấn, kết hợp kiểu tóc xõa gọn gàng giúp tôn đường nét gương mặt. Cô hoàn thiện tổng thể bằng túi tròn đính ngọc trai và quạt giấy màu kem đồng điệu.

Ý Nhi cho biết tranh thủ thời gian về Việt Nam, cô chọn diện áo dài để chụp ảnh, mua sắm thêm vài bộ mang sang Australia khi quay lại hoàn thành việc học.

Đỗ Thị Hà chọn phong cách nền nã với áo dài cách tân gam hồng phấn in họa tiết hoa nhỏ, phom suông nhẹ, tay lửng, tạo cảm giác thanh thoát. Thiết kế được phối cùng váy lụa đỏ dáng dài, tạo điểm nhấn màu sắc rõ rệt nhưng vẫn hài hòa tổng thể.

Người đẹp tối giản phụ kiện, chỉ cầm bó hoa trắng và đi giày mũi nhọn tông trung tính, giúp trang phục giữ trọn tinh thần truyền thống pha hiện đại.

Hoa hậu Quế Anh xuất hiện trong chương trình Chào năm mới 2026 với chủ đề 'Khúc xuân hội tụ' trên THVL, khoác áo dài thêu hoa bằng chỉ bạc của WHITE PLAN.

Thiết kế mang gam màu trang nhã, họa tiết ánh kim được xử lý tinh tế giúp tổng thể thêm nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Sau khi khép lại nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam 2024, người đẹp vẫn duy trì nhịp làm việc đều đặn, tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Nhiều khán giả nhận xét Quế Anh ngày càng 'nhuận sắc', đồng thời cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong việc định hình phong cách thời trang thanh lịch, chín muồi hơn.