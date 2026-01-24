Lương Thùy Linh mừng cưới Phương Nhi, xóa tan tin đồn 'nghỉ chơi'

Lương Thùy Linh đáp chuyến bay từ TP HCM ra Nha Trang trong sáng 22/1 để kịp dự lễ cưới của đàn em thân thiết. Sự xuất hiện của cô được xem là câu trả lời rõ ràng nhất trước những tin đồn "nghỉ chơi" giữa hai nàng hậu suốt hơn một năm qua.

Lương Thùy Linh cho biết đây là "một ngày hạnh phúc" và cô thật sự chúc phúc cho Phương Nhi cùng Minh Hoàng.

Hồi tháng 2/2024, Lương Thùy Linh bị cho là đã ẩn hoặc xóa một số hình ảnh chụp chung với Phương Nhi trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn mối quan hệ của cả hai gặp trục trặc. Từ tháng 8/2023, dù cùng công ty quản lý, hai người đẹp cũng hiếm khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Việc họ ít tương tác trên mạng xã hội càng khiến khán giả liên tục bàn tán về mâu thuẫn hậu trường.

Lương Thùy Linh chuẩn bị giày đi tiệc cưới.

Trước ngày diễn ra hôn lễ, Lương Thùy Linh cho biết mối quan hệ giữa cô và Phương Nhi vẫn bình thường, chỉ ít có cơ hội gặp nhau vì lịch trình riêng. Tối 21/1, hoa hậu chuẩn bị hành lý để lên đường, mang theo nhiều trang phục và phụ kiện lấp lánh nhằm phù hợp với dresscode của "đám cưới thế kỷ".

Đám cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng diễn ra trong hai ngày 22 và 23/1 với công tác an ninh nghiêm ngặt. Ngoài tiệc cưới chính tối 22/1, khách mời còn tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trong đó có một giải thể thao thuộc khuôn khổ sự kiện. Phần lớn khách dự tiệc đã có mặt tại Nha Trang từ ngày 21/1.

Phương Nhi và Lương Thùy Linh trong một bộ ảnh Tết.

Trước đó, Phương Nhi và Minh Hoàng làm lễ ăn hỏi tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa hôm 15/1. Từ sau sự kiện này, á hậu đóng các tài khoản mạng xã hội, không xuất hiện trong các hoạt động giải trí và sống khá kín tiếng. Thỉnh thoảng, cô xuất hiện cùng gia đình chồng tại một số sự kiện của tập đoàn.

Lương Thùy Linh sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 và vào top 12 Miss World cùng năm. Tháng 8/2022, cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Ngoại thương Hà Nội. Gần đây, người đẹp lấn sân diễn xuất với vai phụ trong phim điện ảnh Chiếm đoạt, đồng thời làm MC cho nhiều sự kiện trong và ngoài nước. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như Vì chúng tôi cũng là phụ nữ, Trạm đọc, Tiếp sức mùa thi...

Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-57-88 cm. Cô theo học ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội, có khả năng giao tiếp tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi đoạt danh hiệu "Người có làn da đẹp nhất" và giành ngôi vị Á hậu 2. Năm 2023, cô dự thi Miss International tại Nhật Bản, vào top 15 chung cuộc.