Loại rau “quốc dân” có quanh năm, bác sĩ nhai 10 phút trước bữa ăn thành công giảm 20kg sau 3 tháng

Bắp cải là loại rau quốc gia có thể được tìm thấy quanh năm, là thực phẩm tuyệt vời để giảm cân. Có một bác sĩ y khoa người Nhật, Terashi Yoshinori đã thực hiện phương pháp giảm cân bằng bắp cải. Ông nhai bắp cải trong 10 phút trước mỗi bữa ăn và đã giảm gần 20kg sau 3 tháng.

Vậy rốt cục bắp cải có gì mà tuyệt vời đến vậy? Rất nhiều người Nhật cũng đã áp dụng phương pháp ăn 1/6 cái bắp cải trước bữa ăn để giảm cân, giữ dáng.

Chế độ ăn bắp cải phổ biến ở Nhật Bản

Chế độ ăn bắp cải đã trở thành phương pháp giảm cân được áp dụng rộng rãi ở Nhật Bản. Những người muốn giảm cân chỉ cần ăn 1/6 cái bắp cải trước bất kỳ bữa ăn nào trong ba bữa ăn và nhai chậm. Sau đó, giảm một nửa lượng cơm trong các bữa ăn chính, họ sẽ dễ dàng giảm cân. Phương pháp này được ưa chuộng ở Nhật Bản và thậm chí các bác sĩ cũng đã thử và thu được kết quả tuyệt vời.

Nhiều người Nhật ăn bắp cải để giảm cân.

Vài năm trước, có một bác sĩ y khoa người Nhật, Terashi Yoshinori đã ăn 1/6 bắp cải luộc hoặc làm thành salad ăn trước mỗi bữa ăn và nhai chậm trong 10 phút để tạo cảm giác no. Nhờ vậy, ông có thể giảm một nửa lượng thức ăn tiêu thụ sau đó. Sau 3 tháng, ông đã giảm gần 20kg. Một bác sĩ khác, Uchiba Lian, được cho là đã sử dụng phương pháp này và đã giảm gần 43 kg.

Nguyên lý giảm cân của bắp cải là gì?

Mọi người đều thích bắp cải, loại rau này không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng. Bắp cải, một loại rau họ cải, chứa khoảng 25 calo và 1,8 gam chất xơ trong 100 gam. Ngoài việc chứa nhiều chất xơ, nó còn giàu vitamin A, K, C, axit folic, canxi, kali, sắt, phốt pho,... Các chất dinh dưỡng có trong bắp cải có thể giúp da chống lại quá trình oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch của con người, giảm viêm, giảm độc tính của chất gây ung thư, cải thiện sức khỏe tim mạch, giúp xương chắc khỏe, duy trì sức khỏe xương và cải thiện tình trạng loét dạ dày và táo bón.

Bắp cải ít calo, nhiều chất xơ và no lâu

Mỗi 100 gram bắp cải chỉ có 25 kcal, ít hơn khoảng 100 kcal so với gạo trắng, nhưng nó chứa 3 gram chất xơ, khiến nó trở thành một loại thực phẩm ít calo, nhiều chất xơ.

Bắp cải nhiều chất xơ, ít calo.

Ăn một lượng bắp cải vừa phải trước bữa ăn có thể tăng cảm giác no

1/6 bắp cải (khoảng 150 gram) chứa 3.800 calo và 4 gram chất xơ. Ăn một lượng vừa phải trước bữa ăn thực sự có thể tăng cảm giác no. Sau đó, bạn chỉ cần tiêu thụ một nửa lượng tinh bột so với bình thường trong bữa ăn sẽ làm giảm đáng kể lượng calo nạp vào và giúp kiểm soát cân nặng.

Giúp ngăn ngừa phù nề

Hàm lượng kali và vitamin C trong bắp cải cao hơn trong gạo trắng. 1/6 bắp cải chứa lần lượt 257 mg kali và 55 mg vitamin C. Kali giúp cơ thể bài tiết natri dư thừa và ngăn ngừa phù nề; vitamin C còn có tác dụng làm trắng da, xóa mờ vết thâm và ngăn ngừa nếp nhăn, đây là tác dụng "kép" dành cho những ai yêu thích làm đẹp.

Bắp cải còn giúp làm đẹp da.

Nhai chậm có thể giúp kéo dài thời gian ăn

Phương pháp này cũng khuyến khích những người muốn giảm cân nhai chậm. Điều này không phải không có lý do, vì não phải mất khoảng 20 phút mới nhận được tín hiệu no. Nhai chậm có thể giúp kéo dài thời gian ăn và tránh nguy cơ ăn quá nhiều.

Nên kết hợp cơm bắp cải với các loại ngũ cốc giàu chất xơ

Có nhiều phương pháp giảm cân khác nhau trên thị trường và nhiều loại thực phẩm được cho là có tác dụng giảm cân nhanh chóng và kỳ diệu. Nhiều loại trong số đó yêu cầu người theo dõi phải ăn một loại thực phẩm ít calo trong thời gian dài. Cách tiếp cận này không chỉ không lành mạnh và không bền vững mà còn làm chậm tốc độ trao đổi chất và tăng nguy cơ tăng cân trở lại.

Giảm cân lành mạnh nên diễn ra từ từ. Tốc độ giảm cân lý tưởng nên vào khoảng 0,5-1kg mỗi tuần, trong khi vẫn duy trì chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục vừa phải. Nếu bạn muốn giảm cân bằng bắp cải, bạn cũng có thể kết hợp nó với các loại ngũ cốc giàu chất xơ khác, chẳng hạn như gạo đỏ, gạo yến mạch, gạo lứt, hạt diêm mạch,... làm thực phẩm chính của bạn. Theo cách này, ngoài việc hấp thụ chất dinh dưỡng từ bắp cải, bạn cũng có thể đảm bảo rằng cơ thể bạn có carbohydrate làm nguồn năng lượng.

Ngoài ra, việc lựa chọn các loại rau có màu sắc khác nhau có thể giúp bạn hấp thụ các chất chống oxy hóa khác nhau, bao gồm các loại rau màu đỏ (như cà chua và ớt đỏ) chứa lycopene và các loại rau màu vàng cam (như bí ngô và cà rốt) chứa carotene. Kết hợp chúng với một lượng thực phẩm protein thích hợp như thịt nạc, cá, hải sản, trứng,... có thể giúp tăng cảm giác no và duy trì khối lượng cơ, do đó bạn có thể giảm cân theo cách bổ dưỡng và lành mạnh.