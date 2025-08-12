Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Phí Linh - nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest, ngoài tài năng còn được đánh giá cao sắc vóc gợi cảm dù đã qua một lần sinh nở.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest - 1

Phí Linh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua loạt chương trình ca nhạc, gameshow nổi tiếng như: Giọng hát Việt, Giọng hát Việt Nhí, Bài hát hay nhất...

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest - 2

Mới đây, cô còn gây ấn tượng khi trở thành MC dẫn hai đại nhạc hội đình đám V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest - 3

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest - 4

"Góc nghiêng thần thánh" được Phí Linh chia sẻ trên trang cá nhân.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest - 5

Trải qua một lần sinh nở, MC Phí Linh giảm cân khá thành công. Cô cho biết, ngoài việc tập luyện và ăn uống, MC Phí Linh về dáng được là nhờ guồng công việc bận rộn.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest - 6

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest - 7

Bên cạnh lối dẫn tự tin, phong cách thời trang khi cá tính, lúc gợi cảm của nàng MC cũng là điểm nhấn làm nhiều người yêu quý.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest - 8

Nhờ vậy nên vóc dáng của cô luôn cân đối để diện đồ.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest - 9

Những set đồ ôm body thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của Phí Linh.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest - 10

Sắc vóc bà mẹ một con không phải dạng vừa.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest - 11

MC Phí Linh cũng thoải mái diện croptop cùng quần jeans trẻ trung...

Nhan sắc đời thực MC Phí Linh
MC Phí Linh được khán giả truyền hình yêu mến bởi lối dẫn duyên dáng và thông minh. Ngoài tài năng, cô còn sở hữu sắc vóc xinh đẹp, gợi cảm.

Theo An Khánh

Nguồn: [Link nguồn]

11/08/2025 18:59 PM (GMT+7)
