Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest

Phí Linh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua loạt chương trình ca nhạc, gameshow nổi tiếng như: Giọng hát Việt, Giọng hát Việt Nhí, Bài hát hay nhất...

Mới đây, cô còn gây ấn tượng khi trở thành MC dẫn hai đại nhạc hội đình đám V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ.

"Góc nghiêng thần thánh" được Phí Linh chia sẻ trên trang cá nhân.

Trải qua một lần sinh nở, MC Phí Linh giảm cân khá thành công. Cô cho biết, ngoài việc tập luyện và ăn uống, MC Phí Linh về dáng được là nhờ guồng công việc bận rộn.

Bên cạnh lối dẫn tự tin, phong cách thời trang khi cá tính, lúc gợi cảm của nàng MC cũng là điểm nhấn làm nhiều người yêu quý.

Nhờ vậy nên vóc dáng của cô luôn cân đối để diện đồ.

Những set đồ ôm body thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của Phí Linh.

Sắc vóc bà mẹ một con không phải dạng vừa.

MC Phí Linh cũng thoải mái diện croptop cùng quần jeans trẻ trung...