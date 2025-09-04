Loại quả 'chống già' Lee Young Ae trồng trong vườn nhà suốt 12 năm

"Tôi đã tự trồng việt quất được 12 năm rồi. Việt quất không chỉ là quả mọng mà còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Khi các con tôi ăn việt quất, thị lực của chúng đã tăng. Tôi thường xuyên ăn loại quả này vì chúng tốt cho thị lực, làn da và các lợi ích sức khỏe khác", Lee Young Ae cho biết trong một chương trình phát sóng hôm đầu tuần.

Việt quất và các loại quả thuộc nhóm quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, polyphenol và vitamin C. Trong việt quất còn có anthocyanin, có tác dụng chống viêm, chống tiểu đường hiệu quả, tốt cho sức khỏe tim mạch và não bộ. Theo Eat This, việt quất giàu chất xơ, có lượng đường không quá cao, đồng thời còn kiểm soát glucose sau bữa ăn và kích thích tiết insulin. Nhờ đó, nó góp phần kiểm soát cân nặng, lý tưởng với người mắc bệnh tiểu đường.

Lee Young Ae tự trồng rau quả nhiều năm qua. Cô có vườn sân thượng ở Seoul và một vườn khác tại ngoại ô.

Lượng vitamin C dồi dào trong việt quất cũng rất cần thiết cho việc sản xuất collagen, giúp da đàn hồi tốt. Ăn việt quất hàng ngày giúp tăng cường chất dinh dưỡng, oxy đến da và các tế bào, thúc đẩy quá trình sản sinh tế bào mới, nhờ đó, làn da sẽ khỏe mạnh, tươi sáng hơn.

Nữ diễn viên còn sử dụng lá việt quất để pha trà. Một số nghiên cứu cho thấy lá loại cây này thậm chí còn có nhiều tác dụng cho sức khỏe hơn cả quả. Theo Chosun, các nhà nghiên cứu tại Đại học Chiba ở Nhật Bản nhận thấy chiết xuất lá việt quất giàu polyphenol, axit chlorogenic và catechin hơn quả. Chiết xuất lá việt quất có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu, chống béo phì và kháng viêm, kìm hãm tốc độ lão hóa cao hơn quả.

Nói về tác dụng của việt quất đối với thị lực, giám đốc Cheon Hyeon-cheol của Bright Eyes Gangnam, cho biết: "Quả việt quất đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh quáng gà và giảm cận thị sớm. Võng mạc chứa một loại protein sắc tố gọi là rhodopsin cho phép chúng ta nhìn thấy trong bóng tối và anthocyanin có nhiều trong việt quất giúp tổng hợp rhodopsin".

Đã hơn hai thập kỷ kể từ khi Lee Young Ae đóng nàng Dae Jang Geum nhưng sắc vóc nữ diễn viên không thay đổi nhiều.

Lee Young Ae sinh năm 1971, là một trong những biểu tượng nhan sắc Hàn Quốc. Cô chạm ngõ nghệ thuật với vai trò người mẫu quảng cáo từ những năm cuối thập niên 1980. Nữ diễn viên nổi tiếng với Anh em nhà bác sĩ, Pháo hoa, Nàng Dae Jang Geum... Năm ngoái, cô đóng Thanh tra Koo, phim thể loại điều tra, phá án. Diễn viên kết hôn với doanh nhân Jung Ho Young được 13 năm, có con sinh đôi năm nay 11 tuổi.

Nhan sắc "nàng Dae Jang Geum" ở tuổi ngũ tuần vẫn được xem là tượng đài trong lòng nhiều khán giả. Cô được ưu ái gọi bằng biệt danh "Người đẹp oxy" - chỉ người có nhan sắc tự nhiên, khiến người đối diện thấy thoải mái, dễ chịu khi ngắm.

Sắc vóc của nữ diễn viên luôn thu hút sự chú ý và nhận nhiều khen ngợi mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Ở tuổi 54, Lee Young Ae chú trọng vào chế độ ăn uống lành mạnh, đủ dinh dưỡng, kết hợp với thói quen tập thể dục.