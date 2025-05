Kylie Jenner diện bikini đính đá 10.000 USD

Kylie Jenner diện bộ bikini đắt giá tắm biển.

Kylie Jenner "gây sốt" Instagram cuối tuần qua khi đăng tải loạt ảnh từ chuyến đi biển gần đây. Người mẫu kiêm doanh nhân 27 tuổi diện đồ bơi hai mảnh màu đỏ nổi bật, tôn vóc dáng săn chắc và vòng một nảy nở. Bài đăng nhận hơn 2,7 triệu lượt Like và hàng nghìn bình luận khen ngợi vẻ nóng bỏng của bà mẹ hai con.

Thiết kế có logo Chanel bằng đá lấp lánh phía sau.

Theo Page Six, bikini này thuộc bộ sưu tập của Chanel năm 1995, từng được các siêu mẫu hàng đầu thế giới trình diễn như Naomi Campbell và Claudia Schiffer. Thiết kế thậm chí có tuổi đời lớn hơn cả Kylie, được giới thiệu hai năm trước khi cô sinh ra. Mặc dù rất hiếm, mẫu bikini phủ đá lấp lánh của nhà mốt danh tiếng vẫn có thể được tìm thấy trên thị trường bán lại với giá gần 10.000 USD (259 triệu đồng).

Kylie Jenner diện cùng mẫu áo tắm vào năm 2023.

Kylie Jenner từng diện thiết kế tương tự nhưng khác màu sắc trong những chuyến đi biển trước đây. Năm 2023, cô mặc bộ màu neon và một năm sau người đẹp nhà Kardashian chào hè với bộ màu đen. Tháng 4/2024, siêu mẫu Claudia Schiffer khen ngợi gu chọn đồ phong cách cổ điển của Kylie trong bài đăng trên Instagram và chia sẻ lại bức ảnh thời trẻ cô làm mẫu giới thiệu bộ đồ gợi cảm này.

Triệu phú Gen Z vừa có chuyến đi biển ở Turks và Caicos cùng chị gái Kendall Jenner và trợ lý. Với vóc dáng như tạc, Kylie có thể chinh phục đủ kiểu áo tắm. Người đẹp nhận vô vàn lời khen trong các bộ ảnh khoe dáng trên bãi biển.

Kylie Jenner (phải) ưa chuộng mẫu áo tắm đính đá của Chanel - thiết kế từng được Claudia Schiffer trình diễn năm 1995 (trái).

Kylie Jenner là một ngôi sao truyền hình thực tế, doanh nhân và biểu tượng thời trang người Mỹ. Cô sinh ngày 10/8/1997 và là em út trong gia đình Kardashian-Jenner nổi tiếng. Kylie được biết đến qua chương trình Keeping Up with the Kardashians cùng các chị gái. Năm 2015, cô sáng lập hãng mỹ phẩm Kylie Cosmetics và nhanh chóng đạt thành công lớn, trở thành triệu phú. Kylie cũng kinh doanh thời trang cùng chị gái Kendall và gần đây thành lập thương hiệu riêng mang tên Khy. Cô đang có khối tài sản khoảng 700 triệu USD.

Kylie có hai con, con gái Stormi 7 tuổi và con trai Aire ba tuổi, với bạn trai cũ rapper Travis Scott. Cô hiện hẹn hò "mỹ nam đẹp nhất thế giới" - tài tử Timothée Chalamet.