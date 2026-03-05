Kỳ Duyên giảm 4 kg sau 7 ngày 'không ăn, chỉ uống'

Sau Tết, Kỳ Duyên nhanh chóng quay lại guồng tập luyện, ăn uống điều độ để siết lại vóc dáng. Người đẹp còn áp dụng 7 ngày detox, hầu như chỉ uống các loại nước nhằm thanh lọc cơ thể, thúc đẩy đốt mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng.

Kỳ Duyên thừa nhận trong 3-4 ngày đầu, cách detox này khiến cô khá mệt.

Mỗi ngày của Kỳ Duyên gồm 6 loại nước bao gồm sinh tố, sữa hạt, nước táo đỏ hạt chia... thay đổi hương vị theo từng ngày cùng các loại vitamin. Quá trình detox của Kỳ Duyên có sự đồng hành của chuyên gia dinh dưỡng.

Trong 4 ngày đầu tiên áp dụng liệu trình detox, người đẹp nhịn ăn hoàn toàn. Đến ngày thứ 5, cô ăn một lượng rau nhỏ cùng 100 g đạm/ngày. Hoa hậu 9X cho biết dù các chai nước detox đã được tính toán để đáp ứng đủ chất cho cơ thể nhưng "không thể nào bằng việc ăn được nên khá mệt".

Ngày thứ 5 của chu trình detox, Kỳ Duyên được ăn một lượng rau nhỏ.

Cô tiết lộ đây là lần đầu tiên trải nghiệm cách detox "không ăn, chỉ uống". Bản chất của việc nhịn ăn tạm thời nhằm buộc cơ thể phải đốt cháy mỡ thừa làm năng lượng, từ đó tiêu hao mỡ, nhất là mỡ nội tạng, đồng thời đào thải các chất độc, cặn bã tích tụ lâu ngày.

Sau 7 ngày, Kỳ Duyên nói hài lòng khi giảm được 4 kg, không còn cảm giác thèm ăn, đưa cơ thể trở lại quỹ đạo ăn uống khoa học, "không còn thích gì ăn đó". Người đẹp 9X xem đây như một bước "đà" để tiếp tục công cuộc cải thiện vóc dáng ngày càng khỏe đẹp. Cô cũng nhấn mạnh rằng muốn giữ được kết quả lâu dài sau khi detox đòi hỏi phải ăn uống lành mạnh, điều độ kết hợp tập luyện.

Kỳ Duyên khi vẫn chạy bộ trong những ngày detox.

Kỳ Duyên sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Năm 2019, phong độ người đẹp lên xuống thất thường, nhiều lần bị chê béo, phát tướng. Vài năm gần đây, nhờ tích cực tập luyện, ăn uống điều độ nên vóc dáng hoa hậu ngày càng săn chắc, gợi cảm, số đo ba vòng khoảng 86-59-89 cm. Cô cũng tự nhận đây là khoảng thời gian bản thân đẹp nhất trong nhiều năm qua.

Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam vào tháng 9/2024, sau đó giành quyền thi Miss Universe và vào top 30. Từ khi theo đuổi lối sống năng động kết hợp ăn uống lành mạnh, người đẹp sinh năm 1996 thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm tập luyện, ăn uống để cải thiện vóc dáng khỏe đẹp.

Sắc vóc Hoa hậu Kỳ Duyên