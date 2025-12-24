Thủy Tiên thấy da đẹp, móng tay khỏe hơn nhờ ăn chay

Bà xã cầu thủ Công Vinh cho biết móng tay cô vốn khá mỏng và yếu nên trước đây thường dễ gãy. Tuy nhiên, sau hơn một năm không ăn thịt cá, cô thấy móng tay khỏe mạnh hơn.

Thủy Tiên khoe móng tay trước đây và hiện tại.

Nữ ca sĩ giải thích cô ăn chay vì đến lúc thấy cơ thể không chịu được mùi tanh của thịt cá nữa nên chọn những loại thực phẩm phù hợp hơn với cơ địa. Cô cũng chuẩn bị tâm lý khi mới chuyển sang chay trường có thể sẽ thiếu chất dẫn đến rụng tóc, móng yếu, da xấu đi. Tuy nhiên, kết quả Thủy Tiên nhận được hoàn toàn ngược lại.

Thời gian qua, bà xã cầu thủ Công Vinh ít hoạt động trên mạng xã hội, chỉ thỉnh thoảng dự sự kiện hoặc show thời trang của bạn bè thân thiết. Bởi vậy, cô thường được đông đảo khán giả quan tâm mỗi lần xuất hiện công khai.

Sắc vóc ca sĩ Thủy Tiên ở tuổi tứ tuần.

Thủy Tiên sinh năm 1985 tại An Giang (tỉnh Kiên Giang cũ), hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh. Cô bắt đầu ca hát với album Tales - Những chuyện kể, kết hợp nhạc sĩ Quốc Bảo. Sau đó, cô ghi dấu ấn qua loạt ca khúc: Giấc mơ tuyết trắng, Tuyết nhiệt đới, Hát vang rằng em yêu anh, Muộn màng, Kiss Me, Mãi thuộc về anh...

Thủy Tiên chung sống với cầu thủ Công Vinh từ năm 2012, sau khi tổ chức đám hỏi tại quê nhà An Giang. Tháng 1/2013, cô sinh con gái đầu lòng Bánh Gạo (tên thật Lê Trần Diễm Quỳnh), rồi làm lễ cưới theo nghi thức Phật giáo và hiện đại cuối năm 2014. Gia đình ba người có cuộc sống kín tiếng tại TP HCM.