Không tin nổi đây là nhan sắc "quả bom sex Hồng Kông" một thời

Thứ Năm, ngày 16/08/2018 02:19 AM (GMT+7)

Nhan sắc hiện tại của Diệp Tử My không còn như xưa, gây tiếc nuối trong mắt người hâm mộ.

Diệp Tử My từng là biểu tượng sexy của làng giải trí Hồng Kông một thời

Diệp Tử My (sinh năm 1966) được coi là biểu tượng sexy của màn ảnh nhỏ Hồng Kông thập niên 90. Cô tham gia nhiều bộ phim 18 + đình dám như Nhục bồ đoàn, Thâu tình bảo giám, Sexy and Zen... Sở hữu khuôn mặt đẹp, thân hình bốc lửa, đặc biệt là vòng 1 cỡ H, Diệp Tử My luôn được người hâm mộ tung hê hết lời về nhan sắc. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí năm 1994 để bắt đầu mối quan hệ yêu đương với bác sĩ Lữ Tích Chiêu.

Người đẹp đình đám xứ Cảng thơm một thời "mất tích" hoàn toàn trong hơn 20 năm qua. Mãi tới vài năm gần đây, cô mới lọt vào ống kính máy ảnh của phóng viên đôi ba lần. Tuy nhiên, khán giả vô cùng bàng hoàng trước nhan sắc hiện tại của cô. Thời gian đã phá hủy toàn bộ dung nhan quyến rũ ngày nào của Diệp Tử My. Thay vào đó là hình ảnh một "bà thím" già nua, không chút hương sắc. Vẻ sexy của Diệp Tử My cũng không còn.

Khán giả tiếc nuối nhan sắc một thời của Diệp Tử My

Theo ahmike (Hong Kong Entertaiment News), cách đây 3 năm, Diệp Tử My nhen nhóm ý định quay lại làng giải trí vì chán nản cuộc sống riêng tư. Cô sống không danh phận, không con cái với bác sĩ Lữ hàng chục năm qua. Cô bắt đầu chạy bộ, tập luyện để lấy lại dáng vóc như xưa. Đặc biệt, mỗi ngày, nữ diễn viên gập bụng ít nhất 1.000 cái. Tuy nhiên, từ đó tới nay, cô vẫn chưa tái xuất màn ảnh nhỏ. Hiện tại, ở tuổi 53, Diệp Tử My để lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt.

Nhan sắc ngày ấy - bây giờ của Diệp Tử My

Diệp Tử My để lộ dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt

Còn đây là sắc vóc gợi cảm một thời khó ai sánh bằng của Diệp Tử My