Jennifer Aniston tiết lộ bí quyết trẻ đẹp ở tuổi U60

Jennifer Aniston, vốn nổi tiếng với vóc dáng săn chắc và gương mặt "thách thức thời gian", trò chuyện về bí quyết chăm sóc sắc đẹp trong số mới nhất của tạp chí Glamour, phát hành hôm 2/9. Khi nữ bạn diễn Marion Cotillard khen Aniston là hình mẫu phụ nữ "già đi một cách duyên dáng", cô bật mí mình vẫn thường xuyên "chăm sóc da mặt, trị liệu bằng laser và nhiều phương pháp hỗ trợ khác".

Jennifer Aniston được khen trẻ đẹp ở tuổi 56.

Tuy nhiên, Aniston phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô từng bị đồn "dao kéo" đại tu nhan sắc sau khi bị bắt gặp bên ngoài một phòng khám thẩm mỹ ở Connecticut năm ngoái cùng đồng nghiệp Sandra Bullock. Cơ sở này nổi tiếng với các dịch vụ nâng mặt, chỉnh mũi, tiêm botox và các loại thẩm mỹ khác.

Khi nói về chuyện tuổi tác, Aniston cho biết cô luôn giữ tinh thần lạc quan, chăm sóc và yêu thương cơ thể. "Chúng ta ngày xưa đâu có hình mẫu phụ nữ để học cách giữ gìn vẻ đẹp theo thời gian. Với tôi, bí quyết để duy trì sự trẻ trung chính là tinh thần lạc quan và tích cực. Mọi thứ bắt đầu từ việc chúng ta trân trọng cơ thể và vị trí của mình trong cuộc sống", cô nói.

Trong quá khứ, Aniston từng thử botox nhưng thừa nhận cách làm đẹp này không phù hợp. Năm 2015, cô nói với Yahoo Beauty: "Mọi người nghĩ tôi tiêm botox rất nhiều, nhưng không phải. Tôi từng thử, nhưng thấy nó dễ khiến người ta lệ thuộc. Và trên gương mặt tôi, nó trông thật kỳ cục".

Năm ngoái, nữ diễn viên Friends tiết lộ cô từng thử phương pháp đắp tinh trùng cá hồi lên da mặt nhưng không thấy rõ hiệu quả. Aniston cũng tiêm peptide - loại hợp chất được cho là có tác dụng chống lão hóa.

Nữ diễn viên khoe ảnh mặt mộc.

Trong nhiều năm, Aniston kiên quyết phủ nhận tin đồn làm mũi. Năm 2007, cô khẳng định với People rằng ca phẫu thuật duy nhất là để chỉnh vách ngăn bị lệch, không phải thay đổi dáng mũi.

Cùng việc chăm sóc da, Jennifer Aniston duy trì lối sống năng động. Cô tập luyện 5 buổi mỗi tuần với Pvolve - bài tập kết hợp cardio, dụng cụ kháng lực và cường độ thấp. Nữ diễn viên cho biết việc thay đổi cách tập luyện giúp cô tránh được chấn thương sau nhiều năm ép cơ thể hoạt động với cường độ cao.

"Chúng ta cần phải tử tế hơn với cơ thể khi bước vào độ tuổi trung niên. Nếu biết đến Pvolve sớm hơn, tôi đã tránh được nhiều đau đớn", Aniston nói.

Jennifer Ansiton tập luyện theo phương pháp Pvolve để cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh.

Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1969 thích tập luyện cùng bạn bè và thường nghe nhạc hip hop, nhạc của Rihanna, Lizzo hay các bản rap thập niên 90 để tạo không khí sôi động.