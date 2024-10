Jennifer Aniston tiết lộ liệu pháp hàng tuần giúp tăng sinh collagen

Góp mặt trong show Jimmy Kimmel Live, Jennifer Aniston được người dẫn chương trình hỏi về tin đồn sử dụng tinh trùng cá hồi để làm đẹp da. Nữ diễn viên thừa nhận đã từng "kinh qua" cách này và miêu tả việc đưa tinh chất từ tinh trùng cá hồi vào da giống như phương pháp vi kim. Jennifer cũng miêu tả lại sự ngỡ ngàng khi biết đến phương pháp này và thắc mắc với chuyên gia rằng họ làm như nào để lấy được tinh trùng cá hồi.

Jennifer Aniston trong show của Jimmy Kimmel.

Tuy nhiên, Jennifer cũng cho biết phương pháp làm đẹp da bằng tinh trùng cá hồi không có tác dụng nhiều đối với làn da của cô. Đổi lại, cô đánh giá cao phương pháp tiêm peptide vào da hàng tuần và cho rằng đây là liệu pháp sẽ rất phổ biến trong tương lai.

Peptide là một chuỗi dài các axit amin được cơ thể sản sinh ra với tác dụng sinh tổng hợp các loại protein. Peptide có công dụng quan trọng nhất là tăng sinh collagen đồng thời bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa lão hóa, làm lành tổn thương da... Peptide hình thành thông qua hai cách: do bản thân cơ thể sản sinh ra hoặc bổ sung từ bên ngoài thông qua các loại mỹ phẩm, thực phẩm (trứng, sữa, đậu nành...). Theo thời gian, việc sản sinh peptide có xu hướng suy yếu và làm chậm quá trình tổng hợp collagen. Chính vì vậy, phương pháp tiêm peptide được cho là giúp phục hồi cấu trúc săn chắc của da một cách nhanh chóng, kìm hãm tốc độ xuất hiện của nếp nhăn, các dấu hiệu lão hóa.

Sắc vóc Jennifer Aniston ở tuổi 55.

Jennifer Aniston, sinh năm 1969, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Sau thành công của series Friends, cô nhanh chóng trở thành sao hạng A tại Hollywood và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011). Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình với series The Morning Show và nhận một giải Quả Cầu Vàng.

(Theo Hello)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]