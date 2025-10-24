Hailey Bieber không thể ngồi thẳng do mặc corset

Để ghi dấu ấn giữa "rừng" khách mời tên tuổi trên thảm đỏ tối 18/10, Hailey Bieber chọn thiết kế Schiaparelli cao cấp chất liệu lụa moire, cúp ngực xẻ cao tôn lợi thế vóc dáng. Đây là tác phẩm khép lại show Haute Couture Xuân Hè 2025 của nhà mốt Pháp hồi tháng 1. Điểm nhấn của xiêm y là phần corset màu nude siết eo và tạo phom phồng hông, giúp đường cong bà mẹ một con thêm ấn tượng.

Tuy nhiên, tính thời trang lại không song hành độ thoải mái. Trên tài khoản Instagram với hơn 55 triệu lượt theo dõi, Hailey chia sẻ khoảnh khắc cô ngả người tựa vào lưng ghế tại bữa tiệc vì không thể ngồi thẳng. Điều này khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về rủi ro sức khỏe và liên tưởng tới trải nghiệm đau đớn của Kim Kardashian trên thảm đỏ Met Gala năm 2019 và 2024.

"Hailey xinh đẹp nhưng trang phục không xứng đáng để đánh đổi cảm giác dễ chịu"; "Cách ngồi thật kỳ quặc trong căn phòng đông đúc như vậy"; "Khỏi ăn uống gì luôn đó"; "Tại sao họ phải thử thách bản thân suốt cả buổi chỉ vì vài tấm ảnh trên mặt báo?"; "Trường hợp vòng eo siêu thực nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe như Kim ở Met Gala không cảnh tỉnh Hailey sao?"... một số tài khoản Instagram bình luận.

Hailey Bieber tham dự Academy Museum Gala 2025 tối 18/10. Ảnh: AFP

Mỹ nhân 28 tuổi không thể ngồi thoải mái ở sự kiện.

Góp mặt tại đêm hội thời trang lớn nhất hành tinh Met Gala năm ngoái, Kim Kardashian gây chú ý khi diện mẫu đầm Maison Margiela siết eo nhỏ xíu, tạo nên đường cong được nhận xét trông như AI vẽ ra. "Chưa bao giờ tôi thấy khó chịu đến vậy, không thể thở và thực sự sắp ói. Tôi nghĩ mình sẽ chết nếu không tháo bỏ thứ này ngay lập tức", cô nói trên xe sau sự kiện. Tới lúc cởi được trang phục, lưng Kim hằn rõ những dấu vết được mô tả "đáng sợ đến khó tin" do chiếc corset để lại. Và tình trạng tương tự cũng xảy ra với ngôi sao tỷ phú trong thiết kế Thierry Mugler bó chặt ở Met Gala 2019.

Hailey Bieber sinh năm 1996 tại Arizona (Mỹ), là người mẫu kiêm doanh nhân sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Rhode. Cô kết hôn với ngôi sao nhạc pop Justin Bieber năm 2018. Sau đám cưới, chân dài tập trung phát triển sự nghiệp và giúp chồng vượt qua bệnh trầm cảm cùng những vấn đề sức khỏe khác. Tháng 8/2024, cặp sao đón quý tử đầu lòng Jack Blues.