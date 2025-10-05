Giảm 5 cm vòng eo sau một tháng nhờ trà đậu đỏ

Shinna Ishihara sinh năm 1980, là bác sĩ tốt nghiệp khoa Y của Đại học Teikyo, Nhật Bản và có bằng Y học cổ truyền Trung Quốc. Cô là tác giả của hơn 70 cuốn sách, thường xuyên tham gia giảng dạy, xuất hiện trên truyền hình để chia sẻ về chủ đề chăm sóc sức khỏe, sử dụng các liệu pháp tự nhiên để cải thiện vóc dáng, thể chất.

Cô cho biết gần đây gặp một khách hàng 52 tuổi, cao 1,6 m, nặng 50 kg, tổng thể vóc dáng gọn gàng nhưng tích tụ nhiều mỡ vùng bụng. Shinna hướng dẫn khách hàng uống khoảng 150 ml trà đậu đỏ mỗi sáng, tối. Sau một tháng, người này giảm được 3,1 kg mà không cần điều chỉnh nhiều về chế độ ăn hay tập luyện vất vả.

Ngoài giảm trọng lượng tổng thể, lượng mỡ trong cơ thể cũng giảm từ 28,8% xuống 26,5%, vòng eo giảm từ 68,5 cm xuống 62,8 cm.

Bác sĩ Shinna Ishihara.

Shinna cho biết theo quan điểm của Y học cổ truyền Trung Quốc, độ ẩm trong cơ thể có liên quan mật thiết đến béo phì và phù nề. Khi độ ẩm tích tụ trong cơ thể, quá trình trao đổi chất sẽ kém đi, dẫn đến tích tụ nước và mỡ, khiến bạn trông to béo hơn và rất khó giảm cân.

Đậu đỏ có tính ôn, vị ngọt, bổ tỳ, lợi tiểu, thúc đẩy quá trình chuyển hóa nước và bài tiết nước thừa nên rất hữu ích với người bị phù nề. Trà đen có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp bài tiết natri và nước ra khỏi cơ thể, đồng thời giúp giảm phù nề. Sự kết hợp hai nguyên liệu đơn giản này tạo ra thức uống chống phù nề tự nhiên, không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn mà còn bổ sung chất xơ và chất chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe đường ruột, bảo vệ tim mạch, cải thiện tinh thần.

Vitamin B có nhiều trong đậu đỏ kích thích nhu động ruột, giúp loại bỏ chất béo bám ở thành ruột và hỗ trợ quá trình thải độc, đốt cháy mỡ thừa.

Cách nấu trà đậu đỏ không khó, chỉ cần sơ chế sạch khoảng 100 gr đậu đỏ, đun cho mềm cùng khoảng 1 - 1,5 lít nước. Sau khi đậu mềm, tắt bếp, thả 4 túi lọc trà đen vào, có thể thêm nước nóng nếu trà quá đặc. Chờ cho hỗn hợp nguội bớt, lọc bỏ riêng phần bã đậu đỏ, tận dụng làm các món ăn khác. Phần nước có thể uống nóng hoặc lạnh nhưng không nên thêm đường.