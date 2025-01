Loại quả bình dân giúp 'ác nữ The Glory' giảm 8 kg

Theo Woman, để có body nuột nà như hiện tại (cao 1,66 m, nặng 48 kg), Ji Yeon cũng từng thử nhiều cách để cải thiện vóc dáng. Cô từng áp dụng chế độ ăn Keto nhưng sau đó dừng lại vì khiến giảm cân quá mức và không phù hợp với cơ địa.

Sắc vóc nuột nà của Lim Ji Yeon.

Tuy nhiên, khi thử phương pháp giảm cân với cà chua, diễn viên thấy hiệu quả, không cảm thấy bị đói bụng, đuối sức. Trước khi phim The Glory bấm máy, cô giảm thành công 8 kg nhờ thói quen ăn 2-3 quả cà chua trước bữa ăn tối. Cách này giúp Ji Yeon tăng cảm giác no, từ đó giảm lượng thức ăn trong bữa tối.

Cà chua chứa nhiều nước và chất xơ, tạo cảm giác no, sảng khoái, nhờ đó bớt thèm ăn, được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao về công dụng giữ dáng, giảm cân. Loại quả này còn là nguồn vitamin C dồi dào, giàu kali và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường dinh dưỡng, đào thải độc tố trong cơ thể, tốt cho cả làn da lẫn vóc dáng.

Thời điểm thích hợp nhất để ăn cà chua là trước bữa tối, vì nó giúp cơ thể tổng hợp một loại chất có tác dụng giảm mỡ, kiểm soát cân nặng, tăng hiệu quả giảm cân. Lượng cà chua được khuyến khích ăn trước bữa tối là 2-3 quả to hoặc 15 quả cà chua bi.

Cùng với việc ăn cà chua trước bữa tối, Ji Yeon uống nhiều nước hơn trong ngày để thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Cô đồng thời cũng tập luyện vừa sức để cơ thể thêm săn chắc, khỏe mạnh.

Ji Yeon cho biết cô có cơ địa dễ bị phù nề nên trước mỗi dự án đều hạn chế ăn mặn và không ăn cay. Trong ngày, cô uống thêm trà dâm bụt và nước ép rau củ để loại bỏ tình trạng tích nước, sưng tấy.

Ngoài ăn cà chua trực tiếp như một loại trái cây, bạn có thể chế biến quả này thành súp, salad, sinh tố.

Lim Ji Yeon sinh năm 1990, ra nhập showbiz từ năm 2010 nhưng không tìm được chỗ đứng cho đến khi đóng bộ phim 18+ Ám ảnh dục vọng (The Treacherous) cùng Song Seung Hun và Lee Yoo Young. Tên tuổi cô thăng hạng nhờ vai thủ lĩnh nhóm bắt nạt trường học trong The Glory. Vai diễn mang về cho cô giải thưởng "Nữ diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc" tại giải thưởng Baeksang, đồng thời se duyên ngoài đời cho cô và bạn diễn kém tuổi Lee Do Hyun.