"Con gái ma ca rồng" có tỷ lệ cân đối nhờ môn cưỡi ngựa

Cô gái sinh năm 2000 được khen dậy thì thành công, càng lớn càng xinh đẹp khiến người khác phải trầm trồ.

Mackenzie Foy đảm nhận vai Renesmee Cullen trong phim "Hừng đông".

Cô gái sinh năm 2000 khiến các fan "Chạng vạng" trầm trồ vì hợp vai.

Mackenzie Foy sinh năm 2000 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Cô được biết đến rộng rãi qua vai diễn Renesmee Cullen - con gái của cặp đôi ma cà rồng Bella và Edward trong phim "Hừng đông" thuộc series "Chạng vạng". Sau đó, cô có tham gia một số bộ phim khác như "Interstellar", "The Nutcracker and the Four Realms", "Black Beauty",...

Ngay từ nhỏ Mackenzie Foy đã nổi tiếng với diện mạo xinh xắn.

Đường nét gương mặt của Mackenzie Foy trưởng thành theo thời gian.

Càng lớn, Mackenzie Foy được ngợi khen là ngày một xinh đẹp, đường nét gương mặt trưởng thành, thanh thoát hơn. Thời điểm đóng "Hừng đông", Mackenzie Foy mới 10 tuổi. Trước đó, cô bé đã nhận được những lời mời chụp hình quảng cáo hay xuất hiện trên truyền hình. Mackenzie Foy nổi bật với vẻ ngoài ngọt ngào, không hề phô trương.

Vẻ đẹp ngọt ngào của nữ diễn viên 10x.

Khi xuất hiện ở các sự kiện Mackenzie Foy trang điểm nhẹ nhàng.

Mặc dù không quá cao (chỉ 1m59) nhưng Mackenzie Foy vẫn nổi bật với tỷ lệ cơ thể cân đối. Điều này là nhờ việc yêu thích tập luyện của cô. Được biết, Mackenzie Foy rất thích cưỡi ngựa. Không phải ai cũng rèn luyện được bộ môn này bởi nó tiêu tốn nhiều thời gian cũng tiền bạc.

Bởi vậy mà dường như nó chỉ dành cho giới thượng lưu. Bên cạnh việc là một thú vui, cưỡi ngựa còn được xem là vận động giảm cân hiệu quả. Khi cưỡi ngựa, cơ tay, chân, đùi, bụng đều phải hoạt động giúp bạn đánh tan mỡ thừa.

Mackenzie Foy có niềm yêu thích đặc biệt với cưỡi ngựa.

Ngoài ra, Mackenzie Foy có học thêm taekwondo. Đây là bộ môn võ thuật bắt nguồn từ Hàn Quốc. Hiện tại, việc tập võ để giảm cân không phải là điều gì xa lạ. Bạn cần phối hợp linh hoạt tay, chân, rèn khả năng phản xạ. Việc này vô hình chung giúp bạn đốt cháy được nhiều năng lượng dư thừa.

Về chế độ ăn uống, Mackenzie Foy không ăn kiêng khắt khe bởi cô kết hợp với luyện tập. Mackenzie Foy lựa chọn cho bản thân chế độ ăn lành mạnh bên cạnh việc tự thưởng cho mình những món ăn yêu thích.

Cô không ăn kiêng khắt khe vì dùng luyện tập để cân bằng.

