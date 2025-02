Hai món ăn thay cơm tối giúp giảm mỡ bụng sau Tết

1. Ăn đậu phụ thay cơm trong bữa tối

Thời cân nặng đỉnh điểm, Song Hye Kyo thường ăn đậu hũ thay cơm, giúp cô giảm thành công 17 kg. Món này chứa nhiều protein, chất xơ nên giúp nhanh no, hỗ trợ giảm mỡ, xây dựng cơ bắp hiệu quả. Bữa sáng và trưa, diễn viên ăn uống thanh đạm, tránh tiêu thụ các món nhiều dầu mỡ, nhiều calo, chỉ ăn no khoảng 80%.

Đậu phụ tuy là thực phẩm dạng đặc, nhưng phần lớn nó lại là nước, có thể thay thế các món ăn chính khi giảm cân, giúp no nhanh, no lâu, kiểm soát khẩu phần ăn hiệu quả. Món ăn bình dân này cung cấp chất béo không bão hòa tốt, giúp duy trì hệ tim mạch khỏe mạnh, chứa nhiều axit béo omega-3, có tác dụng chống viêm, giúp no lâu, hạn chế thèm ăn.

Có thể chế biến đậu phụ thành các món canh, soup để bớt nhàm chán, song cần hạn chế dầu mỡ, gia vị.

ET Today khuyến khích áp dụng bữa tối tương tự Song Hye Kyo để giảm tải gánh nặng tiêu hóa cho cơ thể sau dịp lễ Tết ăn uống nhiều. Nên kết hợp đậu phụ cùng các món rau luộc hoặc canh rau để tăng lượng chất xơ có lợi cho tiêu hóa cũng như tăng cảm giác no.

2. Thay cơm trắng bằng konjac

Thời điểm đóng phim The Glory, Song Hye Kyo cũng đã ép cân bằng cách ăn gạo konjac thay cơm trong hai tháng. Lúc này bữa sáng và trưa của cô sẽ có cơm konjac ăn cùng canh rau, cá nướng. Bữa tối chỉ có đậu phụ luộc.

Konjac được chiết xuất từ cây khoai nưa, một họ cây mọc tại Đông Á và Đông Nam Á. Loại thực phẩm này được sơ chế thành nhiều dạng như sợi bún, miến hoặc các khối to hay dạng hạt tương tự hạt gạo. Konjac chứa đến 97% là nước, 3% còn lại là chất xơ, giúp đường ruột khỏe mạch, ngăn ngừa viêm nhiễm, hỗ trợ giảm cân, giữ dáng hiệu quả.

Bún nưa trộn cùng các loại rau, tôm hoặc ức gà là bữa tối lý tưởng để giảm cân mà không lo đói bụng.

ET Today khuyên ăn cơm konjac cùng các loại protein nạc, ít mỡ như ức gà, hải sản... và các loại rau để đảm bảo dinh dưỡng trong quá trình giảm cân. Ngoài gạo konjac cũng có thể dùng konjac dạng sợi, nấu các món tương tự bún, miến để đa dạng thực đơn giảm cân. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến liều lượng và hạn chế gia vị, dầu mỡ khi chế biến để tránh độn thêm nhiều calo.