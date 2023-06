"Cô hầu bàn" có vòng 1 tự nhiên đẹp nhất nhì Hollywood U40 quyến rũ mê người

Kat Dennings nổi tiếng tại Hollywood nhờ tài năng và vẻ ngoài gợi cảm trên màn ảnh lẫn đời thường.

Kat Dennings (sinh năm 1986, tại Mỹ) nổi tiếng với vai trò diễn viên. Cô được người hâm mộ biết đến nhiều nhất qua vai diễn cô bồi bàn Max trong 2 Broke Girls (2011). Ngoài ra, những vai diễn ấn tượng trong các tựa phim như: Thor, Thor: The Dark World,WandaVision, Sex and the City,... cũng làm nên tên tuổi của người đẹp này. Bên cạnh tài năng diễn xuất, nhập vai ấn tượng thì ngoại hình cũng là điều giúp ngôi sao này chinh phục được công chúng.

Kat Dennings được mệnh danh là một trong những nữ thần sắc đẹp của điện ảnh Hollywood đương đại hay sao nữ sở hữu vòng 1 quyến rũ nhất Hollywood. Ngôi sao này mang vẻ đẹp đầy đặn với số đo ba vòng lần lượt là 97 - 60 - 86 (cm), cùng đôi mắt xanh, sống mũi cao và đôi môi đỏ quyến rũ. Chính vì thế mà không chỉ những hình ảnh trong phim mà ngay cả những khoảnh khắc ở đời thường, thảm đỏ của người đẹp này cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông lẫn người hâm mộ.

Làn da trắng đến phát sáng giúp người đẹp này nổi bật hơn bao giờ hết.

Hiện tại, ở tuổi U40, sao nữ này hạn chế nhận lời mời đóng phim. Cô dành thời gian tận hưởng cuộc sống riêng. Trên trang Instagram cá nhân hơn 5 triệu người theo dõi Kat Dennings thường xuyên đăng tải hình ảnh cá nhân, cuộc sống đời thường. Nhan sắc cùng body của nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng.

"Vẫn xinh như ngày nào nhỉ", "Cô này xinh kiểu rất cuốn hút và thần thái luôn đó", "Da mặt trắng, sống mũi cao, môi đỏ như một cô gái tuổi đôi mươi vậy",... là những bình luận của dân mạng.

Kat Dennings chăm chỉ tập luyện và giữ chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh để giữ da và dáng đẹp.

Kat Dennings luôn cố gắng tập trung vào sức khỏe của mình từ việc ăn uống đến luyện tập. Theo Health Yogi, nữ diễn viên yêu thích thể thao nên những lúc không đến phòng tập, khi có thời gian rảnh nữ diễn viên này đều chạy bộ trên máy chạy bộ tại nhà hay đơn giản là leo cầu thang hoặc đi bộ. Kat Dennings không tập nhiều hoặc tập những bài tập quá nặng mà đề cao việc tập luyện đều đặn hằng ngày. Chạy bộ hay leo cầu thang đều giúp người đẹp này đốt cháy được nhiều calo, làm tăng độ săn chắc, dẻo dai cho cơ thể. Ngoài ra, bài tập yêu thích của cô là những động tác gập bụng, nhằm siết eo.

Khi có thời gian rảnh, người đẹp này đi leo núi, chạy bộ ngoài trời. Các hoạt động này vừa hỗ trợ giảm cân vừa giúp cô thư giãn tinh thần, giảm stress.

Ở tuổi 27, cô cũng thay đổi thói quen ăn uống lành mạnh và điều độ hơn. Cô hạn chế ăn vặt, ăn, uống đồ ngọt, đồ chiên rán trong các bữa ăn hằng ngày. Một số thực phẩm thường xuất hiện trong thực đơn của cô là gạo lứt, cà rốt, cà ngừ, trứng,... Cụ thể, bữa sáng của cô thường bắt đầu bằng sandwich trứng. Ức gà, cơm gạo lứt và rau là 3 món ăn quen thuộc trong bữa trưa của người đẹp này. Bữa tối của cô gồm có cá, rau và salad hoa quả. Salad và sinh tố cũng là hai món đồ ăn vặt yêu thích của người đẹp này.

Người đẹp này cũng hạn chế makeup, thường xuyên đắp mặt nạ để cấp ẩm cho làn da. Bổ sung nhiều nước, hoa quả trong ngày cũng là bí quyết giúp làn da được khỏe, căng mịn và giảm lão hóa.

