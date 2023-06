Nữ người mẫu Mỹ ăn bông gòn để giữ dáng siêu gầy, sức khỏe bị bào mòn nghiêm trọng

Esmeralda Seay-Reynolds.

Mới đây, trong buổi phỏng vấn với tờ Variety cựu người mẫu Esmeralda Seay-Reynolds (sinh năm 1996), Mỹ) gây chú ý khi tiết lộ từng bị ép ăn bông gòn để giảm cân khi mới vào nghề.

Theo đó, vào năm 15 tuổi, cô nặng 58kg và bị xem là thừa cân khi đầu quân cho một công ty người mẫu. Cô giảm cân cấp tốc, từ 58kg xuống còn 49kg, sau đó trở thành người mẫu cho công ty Next - một công ty quản lý người mẫu nổi tiếng tại New York, Mỹ. Tuy nhiên, khi đến đây, cô lại tiếp tục phải giảm cân. Họ khuyên cô nên ăn bông gòn để chặn cơn đói và giữ dáng. "Tôi nhớ rằng người đại diện đã nói bông gòn là chất hữu cơ. Tôi chỉ cần nuốt chúng để cảm thấy no", cô nói.

Esmeralda Seay-Reynolds gầy quá mức.

Esmeralda Seay-Reynolds chia sẻ thêm, không chỉ cô mà nhiều người mẫu khác cũng phải ăn bông gòn để xuống cân nhanh nhất có thể. Chỉ có những người có vóc dáng mảnh khảnh, siêu gầy với số đo khoảng 76-56-81cm để có được một suất diễn. Những người có số đo lớn hơn, một là không có xuất diễn hai là sẽ được trả cát-xê rất thấp.

Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng phương pháp giảm cân nêu trên, cô gặp phải chứng rối loạn ăn uống. Trước đó, nữ người mẫu cũng từng chia sẻ đã bị co giật, suy gan và phải vào trung tâm phục hồi rối loạn ăn uống. Hiện tại, ở tuổi 27, cô rời khỏi ngành và người mẫu.

Hình ảnh hiện tại của Esmeralda Seay-Reynolds.

Người mẫu Bria Murphy (con gái của danh hài người Mỹ Eddie Murphy) từng chia sẻ sễ chứng kiến những đồng nghiệp của mình áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt này. “Họ nhúng những cục bông gòn vào nước cam và ăn chúng. Điều này nhằm giúp họ cảm thấy no bụng”, Bria Murphy nói.

Theo Verywell Mind chế độ ăn kiêng bông gòn là một chế độ ăn kiêng nguy hiểm. Theo đó, người ăn sẽ nhúng bông gòn vào chất lỏng như nước lọc, nước trái cây hoặc sinh tố rồi nuốt chúng. Mục đích của việc này là khiến dạ dày có cảm giác no đồng thời hạn chế lượng calo nạp vào để giảm cân. Tuy nhiên, bông gòn là dụng cụ y tế, được làm từ sợi tổng hợp polyester, được tẩy trắng bằng hóa chất trước khi đưa vào sử dụng nên vô cùng độc hại.

Cách ăn kiêng này gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe.

Theo Nathan Hamman - chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế OSF Saint Anthony ở Rockford, Illinois nhiều người tin rằng ăn bông gòn không có calo sẽ giúp họ giảm cân. Tuy nhiên, ăn bông gòn một thời gian sẽ gây tắc nghẽn đường ruột, gây ra các triệu chứng như: táo bón, tiêu chảy hoặc buồn nôn.

Bên cạnh đó, ăn bông gòn nhúng các loại nước quả không cung cấp cho cơ thể lượng dinh dưỡng cần thiết, dần dần sẽ khiến người ăn kiêng bị duy sinh dưỡng. Khi tiêu thụ bông gòn trong một thời gian dài cũng dễ khiến bạn gặp phải hội chứng rối lọan ăn uống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Thế nên, nếu bạn muốn giảm cân thì cần phải xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học kết hợp cùng việc tập luyện thể thao. Chế độ ăn kiêng bằng bông gòn là một phương pháp cực kỳ nguy hiểm mà bạn không bao giờ nên thử. Ngoài ra, bạn cũng nên nhờ bác sĩ hoặc các chuyên gia về dinh dưỡng tư vấn để giảm cân đúng cách và hiệu quả nhất.

