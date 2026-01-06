Khả Ngân khoe vẻ gợi cảm tại sự kiện

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
TP HCM - Diễn viên Khả Ngân diện váy cúp ngực, khoe vẻ gợi cảm tại buổi ra mắt phim 'Vạn dặm yêu em' hôm 5/1.

Khả Ngân thu hút ánh nhìn khi diện váy cúp ngực tôn vai trần tại buổi công chiếu phim 'Vạn dặm yêu em' (tựa tiếng Anh: Love in Vietnam) do cô đóng chính.

Người đẹp hoàn thiện phong cách thanh lịch, sang trọng kiểu trang điểm cổ điển, mái tóc xoăn nhẹ và trang sức đính kim cương.

Khả Ngân cho biết cô muốn thể hiện vẻ đẹp dịu dàng, đậm nét con gái Việt trong sự kiện có đông đảo khách mời quốc tế tham dự. Bộ phim 'Vạn dặm yêu em' do nghệ sĩ người Ấn Độ Rahhat Shah Kazmi làm đạo diễn.

Theo Khả Ngân, dự án mang ý nghĩa giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Ấn Độ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp. Cô luôn mong muốn thử sức trong các dự án quốc tế, góp phần đưa hình ảnh nghệ sĩ Việt đến gần hơn với khán giả nước ngoài.

Khả Ngân bên êkíp thực hiện bộ phim. Cô vào vai Linh - một nghệ sĩ trẻ Việt Nam giàu đam mê và cá tính, bước vào mối tình định mệnh với Manav (Shantanu Maheshwari), thiếu gia của một gia đình tỷ phú Ấn Độ.

Nhiều nghệ sĩ cũng có mặt để ủng hộ dự án mới của Khả Ngân, trong đó có ca sĩ Ái Phương.

Á hậu Mâu Thủy diện váy trễ nải đến chúc mừng Khả Ngân.

Á hậu Quỳnh Anh sánh đôi bạn trai tại sự kiện.

Hai diễn viên 'Mưa đỏ' - Hiếu Nguyễn và Lâm Thanh Nhã hội ngộ tại buổi công chiếu 'Vạn dặm yêu em'.

Diễn viên Trần Phong - Dũng 'Sở khanh' trong Mắt biếc - giản dị khi đến chúc mừng Khả Ngân.

'Boxing girl' Khả Ngân hiếm hoi diện váy cúp ngực hở bạo
Hình ảnh mới đây nhất của Khả Ngân đã nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội khi cô xuất hiện với diện mạo tràn đầy sức sống và thần thái cuốn hút.

