Bài tập giúp ngăn ngừa tăng cân tốt nhất trong mùa đông

1. Vì sao mùa đông khiến cơ thể dễ tăng cân?

Mùa lạnh có thể khiến cơ thể bạn dễ tăng cân hơn do tiết kiệm năng lượng và giảm hoạt động thể chất. BS. Nguyễn Trọng Thủy, nguyên BS. Đội tuyển bóng đá nam Quốc gia và U23 Việt Nam cảnh báo rằng quần áo dày làm khó nhận biết sự thay đổi vòng eo. Sự kết hợp giữa việc giảm tiêu hao năng lượng và tăng lượng calo nạp vào là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tăng cân không kiểm soát.

Bên cạnh đó, việc giảm vận động còn làm suy yếu các nhóm cơ lớn, đặc biệt là cơ trung tâm (core), yếu tố then chốt giúp duy trì tư thế, hiệu quả vận động và mức trao đổi chất nền. Cơ trung tâm không chỉ liên quan đến thẩm mỹ vòng eo mà còn là nền tảng của mọi hoạt động vận động.

Theo BS. Nguyễn Trọng Thủy, một vùng core khỏe giúp:

- Duy trì tư thế đúng khi ngồi, đứng và di chuyển.

- Truyền lực hiệu quả giữa thân trên và thân dưới.

- Giảm tiêu hao năng lượng "lãng phí" do vận động kém hiệu quả.

Khi cơ trung tâm được duy trì tốt, cơ thể vận động linh hoạt hơn, ít mệt mỏi hơn và có xu hướng duy trì mức hoạt động thể chất cao hơn trong sinh hoạt hằng ngày, yếu tố quan trọng để ngăn ngừa tăng cân.

Trong mùa đông, việc ít vận động khiến cơ trung tâm suy yếu nhanh chóng. Hệ quả không chỉ là vòng eo kém săn chắc mà còn kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe như đau lưng dưới, đau cổ vai gáy, giảm ổn định tư thế và tăng nguy cơ chấn thương khi quay lại tập luyện. Cơ trung tâm yếu làm giảm hiệu quả của mọi hình thức vận động khác. Khi vận động trở nên khó khăn và dễ mệt, nhiều người càng ngại tập luyện, tạo thành vòng xoắn bất lợi cho cân nặng và sức khỏe.

Thể lực được xây dựng theo nguyên lý "kim tự tháp": Quá trình tiến bộ diễn ra từ từ, nhưng sự suy giảm có thể xảy ra nhanh chóng khi ngừng tập. Ở những người từng tập luyện đều đặn, chỉ vài tuần giảm vận động cũng có thể khiến sức mạnh và khả năng kiểm soát cơ trung tâm suy giảm rõ rệt. Điều này lý giải vì sao nhiều người sau mùa đông cảm thấy cơ thể nặng nề, yếu hơn dù trước đó từng tập luyện tốt. Do đó, duy trì vận động liên tục, dù ở mức vừa phải, quan trọng hơn nhiều so với tập cường độ cao nhưng không đều.

2. Bơi lội - bài tập toàn thân lý tưởng trong mùa đông

Bơi lội là môn thể thao ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết, đặc biệt khi tập trong bể bơi trong nhà. Khi vận động trong nước, cơ thể phải liên tục chống lại lực cản và giữ thăng bằng, khiến nhiều nhóm cơ hoạt động đồng thời, từ tay, chân đến lưng, bụng và hông.

Điểm nổi bật của bơi lội là kích hoạt mạnh mẽ cơ trung tâm. Vùng cơ này kéo dài từ vai qua lưng, bụng đến hông, đóng vai trò định vị cơ thể trong hầu hết các chuyển động dưới nước. Nhờ đó, bơi lội giúp tiêu hao năng lượng hiệu quả, hỗ trợ kiểm soát mỡ bụng và duy trì vóc dáng trong mùa lạnh, đồng thời giảm áp lực lên khớp so với nhiều bài tập trên cạn.

Giảm mỡ bụng không đến từ một bài tập duy nhất mà phụ thuộc vào tổng thời gian, cường độ vận động và chế độ ăn. Bơi lội hoặc tập cơ trung tâm trong thời gian quá ngắn sẽ khó tạo hiệu quả rõ rệt.

Tuy nhiên, những người duy trì bơi lội 30-45 phút mỗi buổi, 2–3 buổi mỗi tuần, kết hợp tập cơ trung tâm tại nhà, sẽ tăng đáng kể mức tiêu hao năng lượng, cải thiện chuyển hóa và từ đó giảm mỡ toàn thân, bao gồm cả vùng bụng.

3. Tập gì khi không thể bơi thường xuyên?

Để không tăng cân mùa đông, BS. Nguyễn Trọng Thủy khuyến nghị:

- Ưu tiên bài tập toàn thân như bơi lội.

- Duy trì 2–3 buổi/tuần, không ngắt quãng dài ngày.

- Kết hợp tập cơ trung tâm tại nhà khi không thể ra ngoài.

- Tránh tâm lý "đợi ấm lên rồi mới tập".

Ngoải ra, trong những ngày quá lạnh hoặc không có điều kiện đến hồ bơi, các bài tập tại nhà giúp duy trì sức mạnh cơ trung tâm đóng vai trò quan trọng. Những bài tập cơ bản như plank, siêu nhân, gập bụng có kiểm soát hoặc các bài phối hợp bụng - lưng giúp duy trì ổn định thân người và hạn chế mất cơ.

Nguyên tắc là tập đúng kỹ thuật, chú ý nhóm cơ chịu tải nhiều nhất trong môn thể thao bạn tham gia, từ đó ưu tiên tăng cường nhóm cơ đó để tránh mất cân bằng cơ.