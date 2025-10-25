Chuyên gia dinh dưỡng giảm 7 kg sau 4 tuần ăn nhiều một món

Cô cho biết các loại đậu chứa nhiều protein và chất xơ giúp cơ thể no lâu hơn, đồng thời còn chứa vitamin và vi chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Một khẩu phần ăn khoảng 170 g đậu đen nấu chín cung cấp khoảng 15 g protein và chất xơ, tương ứng với 30% và 54% lượng khuyến nghị hàng ngày cho người lớn. Khẩu phần đậu đen này cũng chứa khoảng 3,6 mg sắt và 120 mg magiê, tương ứng với 20% và 28% giá trị dinh dưỡng hàng ngày mà cơ thể cần.

Autumn Bates là chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận tại California. Cô cũng là tác giả sách dinh dưỡng và chủ kênh Youtube có hơn 700 nghìn người theo dõi.

Bates cho biết một trong những tác dụng quan trọng của đậu đen còn là làm tăng hormone GLP-1 - đây là loại hormone được các loại thuốc giảm cân như Ozempic mô phỏng. Trong một nghiên cứu năm 2023, những con chuột ăn nhiều đậu đen có mức GLP-1 tăng 21,6% so với những con được nuôi bằng chế độ nhiều chất béo.

"Đây là hormone gây no mà các loại thuốc giảm cân như Ozempic đang nhắm tới. Vì vậy, khi vi khuẩn đường ruột của bạn tiêu thụ chất xơ có trong đậu, nó sẽ sản sinh ra một thứ gọi là axit butyric. Bản thân axit butyric có tác dụng chống viêm, đó là lý do tại sao nó rất tốt cho đường ruột. Điều này cũng kích thích cơ thể bạn giải phóng hormone no GLP-1, đây là một trong những lý do giúp bạn đạt được mục tiêu giảm mỡ dễ dàng hơn vì bạn thấy no và thỏa mãn, không còn thèm ăn", chuyên gia dinh dưỡng nói.

Autumn Bates cho biết giảm thành công 6,8 kg nhờ ăn đậu đen hàng ngày trong 4 tuần.

Trong nỗ lực giảm cân sau sinh, Bates cho biết cô bắt đầu ăn ít nhất một cốc đậu mỗi ngày kết hợp với các nguyên liệu khác và điều này khiến "hành trình giảm mỡ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều". Chuyên gia cũng lưu ý, việc tự nấu đậu đen mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn so với tiêu thụ đậu đen đóng hộp. Bởi quá trình đóng hộp ở nhiệt độ cao sẽ phá hủy một số chất dinh dưỡng.

Bates thường ngâm một cốc đậu đen cùng ít nhất 2 cốc nước qua đêm. Sau đó đem rửa sạch, để ráo nước và cho vào nồi đun cùng vài hạt muối cho đến khi mềm. "Trong quá trình nấu khoảng 20 - 30 phút, bạn có thể thêm vào những thứ như hành tây, lá nguyệt quế... Bằng cách đó, món ăn của bạn ngon hơn. Một mẹo mà tôi hay dùng là nấu nhiều đậu đen cùng một lúc rồi cho vào từng túi riêng để trong tủ đông", Bates cho biết.

Đậu đen có chỉ số đường huyết thấp nên không làm lượng đường trong máu gia tăng đột ngột sau khi ăn.

Sự kết hợp giữa chất xơ và protein trong đậu đen góp phần ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến và thúc đẩy cảm giác no. Ngoài ra, chất xơ dồi dào trong đậu đen còn hoạt động như một prebiotic, cải thiện sức khỏe đường ruột và tăng cường độ nhạy insulin theo thời gian.

Bates kết luận: 'Tôi đã ăn đậu đen hầu như mỗi ngày trong 4 tuần qua để giảm cân sau khi sinh đứa con thứ hai. Tôi cảm thấy no bụng và thỏa mãn sau mỗi bữa ăn, thậm chí tôi không thấy thèm những món ăn khác. Tôi có thể mở tủ lạnh và nhìn thanh sô cô la khổng lồ đang nằm ngay trước mặt mà không cảm thấy muốn ăn nó, thành thật mà nói, điều đó thực sự rất ấn tượng đối với tôi".