Chuyên gia chỉ điểm 7 món ăn nhiều giúp trẻ hóa từ trong ra ngoài

1. Táo

"Một quả táo mỗi ngày giúp tránh xa bác sĩ" là câu nói được nhiều bác sĩ, chuyên gia sức khỏe đồng tình. Chất chống oxy hóa dồi dào trong táo có thể giúp cơ thể trì hoãn quá trình lão hóa. Táo cũng là loại quả có lượng calo trung bình, không quá cao, không quá thấp nên lý tưởng cho công cuộc giảm cân giữ dáng. Chất xơ có trong táo giúp no lâu lại hỗ trợ tiêu hóa trơn tru. Táo giàu pectin - là chất xơ hòa tan trong nước, giúp giữ nước đường ruột, hỗ trợ sự phát triển của men vi sinh, cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.

Nhờ ăn táo hàng ngày, diễn viên Trần Mỹ Phượng giữ gìn được sắc vóc khỏe đẹp ở tuổi 65 và thường được khen trẻ hơn tuổi thật.

2. Quả bơ

Quả bơ chứa nhiều thành phần có lợi cho da như axit béo, vitamin A, D, E, chất chống oxy hóa... nhờ đó có tác dụng làm mềm, hỗ trợ làn da khỏe đẹp, làm chậm tốc độ lão hóa. Với ưu điểm này, chiết xuất quả bơ ngày càng phổ biến trong các loại mỹ phẩm chăm sóc da, tóc.

Quả bơ chứa hàm lượng chất xơ hòa tan và axit béo cao, giúp tăng cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn lên đến 40% nên cũng thường xuyên "góp mặt" trong các bữa ăn healthy, chế độ giảm cân,...

3. Cà chua

Cà chua rất giàu lycopene, hữu ích trong việc ngừa lão hóa, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Các bác sĩ Nhật Bản khuyến khích ăn cà chua nấu chín do khả năng hấp thụ lycopene trong cà chua nấu chín cao gấp ba lần so với cà chua sống. Beta-carotene có trong cà chua cũng như các loại rau củ có màu vàng, cam, sẽ giúp duy trì sức khỏe làn da, ngăn ngừa hình thành thâm, nám, còn vitamin C làm sáng da, giảm nguy cơ ung thư da.

Cà chua giàu lycopene, là chất chống oxy hóa giúp giảm bớt tác hại của tia UV lên da hiệu quả.

4. Súp lơ xanh

Súp lơ hay bông cải xanh chứa nhiều vitamin C, K, A, axit folic, kali và chất xơ. Súp lơ không chỉ giúp ngừa lão hóa, giảm cân hiệu quả mà còn được bác sĩ người Nhật Gota Mizushima nhận định có thể cải thiện lưu thông máu ở da đầu, thúc đẩy mọc tóc và cải thiện tình trạng tóc bạc.

5. Giấm

Một trong những lý do người Nhật thường thêm chút giấm vào cơm làm sushi và sashimi là vì giấm tốt cho tiêu hóa lại ức chế sự hấp thụ tinh bột, góp phần tránh tình trạng tăng cân, giảm nguy cơ béo phì. Giấm còn được cho là góp phần điều chỉnh lượng đường trong máu, ổn định quá trình tiết insulin và làm chậm sự biến động của đường huyết sau ăn.

6. Cá thu

Cá thu rất được người Nhật ưa chuộng, không chỉ vì chúng có hương vị thơm ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe. Loại cá biển này rất tốt cho sự phát triển trí não của trẻ nhỏ. Cá thu còn chứa EPA và DHA , có thể giúp hạ lipid máu, chống oxy hóa, trì hoãn lão hóa. Các bác sĩ Nhật Bản khuyên nên ăn cá thu vào buổi sáng, có thể giúp kiểm soát cholesterol xấu hiệu quả, góp phần duy trì cơ thể săn chắc.

Cá thu giàu omega 3 có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa da và ức chế tốc độ hình thành các nếp nhăn trên mặt.

7. Natto

Natto được làm từ đậu nành lên men không chỉ giữ được giá trị dinh dưỡng của đậu nành mà còn chứa vitamin K3 và nhiều hoạt chất sinh học có lợi cho cơ thể. Các bác sĩ Nhật Bản tin rằng natto có thể ngăn ngừa đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thậm chí cải thiện chứng mất trí nhớ, bệnh tiểu đường, bệnh nha chu, loãng xương. Chuyên gia cũng nhắc nhở không nên ăn natto với cơm quá nóng. Nhiệt độ trên 50 độ sẽ phá hủy nattokinase trong natto.

(Theo Woman)

