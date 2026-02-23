Cuộc sống của Á hậu Tú Anh sau 7 năm kết hôn với chồng doanh nhân

Á hậu Dương Tú Anh sinh năm 1993, đăng quang Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 khi mới là sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Người đẹp gây ấn tượng với nhan sắc thanh tú và thần thái cuốn hút. Thời điểm đó, cô được xem là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ người đẹp 9X.

Á hậu Tú Anh.

Năm 2018, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thuận lợi, Tú Anh bất ngờ lên xe hoa với doanh nhân Gia Lộc, kém cô một tuổi và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Nửa năm sau đám cưới, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, tên thân mật là Kem. Mới đây, gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm thành viên thứ hai, giúp tổ ấm thêm trọn vẹn.

Sau khi kết hôn, Tú Anh lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, hạn chế xuất hiện dày đặc trong showbiz. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và tập trung cho công việc kinh doanh riêng. Người đẹp chia sẻ luôn nhận được sự ủng hộ từ chồng trong việc theo đuổi công việc cũng như sự san sẻ trách nhiệm chăm con. “Gia đình tôi cũng không phải hào môn gì cả mà rất bình thường thôi”, cô từng bộc bạch, cho biết bản thân may mắn khi được bố mẹ chồng yêu thương, coi như con gái.

Gia đình hạnh phúc của Á hậu Tú Anh.

Từng khiến công chúng tiếc nuối khi “theo chồng bỏ cuộc chơi”, song sau 7 năm, cuộc sống của Tú Anh được nhận xét là viên mãn. Á hậu Tú Anh cho biết cô dành nhiều thời gian hơn để chăm chút cho tổ ấm bởi với mình, nhà không chỉ là nơi để ở, mà là nơi cả gia đình được quây quần và tìm thấy sự bình yên sau những bộn bề. Dù vậy, cô cũng thẳng thắn cho biết sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều sau lần sinh con thứ hai và cần thêm thời gian để hồi phục.

Hiện vợ chồng Tú Anh sinh sống tại một căn biệt thự ven sông ở quận Long Biên (Hà Nội). Trên trang cá nhân, nàng hậu thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh không gian sống rộng rãi, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển với phào chỉ đặc trưng, sàn gỗ xương cá và các chi tiết nội thất mang tông màu ấm. Theo tiết lộ của cô, hai vợ chồng mất gần một năm để hoàn thiện ý tưởng cho ngôi nhà, trong đó Tú Anh trực tiếp tham gia nhiều khâu lựa chọn vật liệu, màu sắc.

Á hậu Tú Anh hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện.

Mới đây, Á hậu 9X hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở Hà Nội. Diện trang phục da tối màu cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, cô vẫn giữ được thần thái sang trọng và vẻ ngoài rạng rỡ. Sự kiện này đồng thời đánh dấu việc Zara ra mắt mô hình concept store mới tại Hà Nội, mang phong cách boutique hiện đại với các vật liệu như gỗ sồi và kim loại sơn mài, hướng đến trải nghiệm các sản phẩm theo định hướng bền vững.