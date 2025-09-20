Bỏ một món khoái khẩu, sao Đài Loan hết bụng ngấn mỡ

Esther Huang sinh năm 1989, là ca diễn viên kiêm ca sĩ người Đài Loan. Sau nhiều năm vật lộn với vòng hai ngấn mỡ, gần đây Esther đã giảm từ 56 kg xuống còn 48 kg, quần áo đổi từ cỡ XL sang XS. Người đẹp thú nhận trước đây cô chọn mua váy áo theo tiêu chí che giấu khuyết điểm nhưng hiện tại có thể thoải mái diện bikini, chọn những trang phục tôn vóc dáng thon thả, nuột nà.

Esther Huang từng tăng cân để phục vụ vai diễn nhưng sau đó khá chật vật lấy lại vóc dáng.

Khi được hỏi về bí quyết cải thiện cân nặng, vóc dáng, Esther Huang cho biết cô kiểm soát thực đơn ăn uống trong khoảng 1.100-1.200 calo/ngày, hạn chế tối đa nhóm thực phẩm nhiều dầu mỡ và muối. Cô thừa nhận rất thích các món nhiều calo như gà rán, khoai tây chiên nhưng vì mục tiêu sức khỏe và vóc dáng, diễn viên quyết tâm ăn kiêng, chuyển sang chế độ thanh đạm, hạn chế dầu mỡ, gia vị.

Đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ thường chứa lượng calo rất cao lại ít protein, nhiều carbohydrate, tiêu thụ thường xuyên dẫn đến dư thừa calo và tích trữ mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng, mỡ bụng. Ăn nhiều muối cũng gián tiếp gây tăng cân do cơ thể giữ nước, gây phù nề. Đồ ăn mặn cũng thường chứa nhiều calo và chất béo, kích thích ăn nhiều hơn. Esther nói việc kiêng triệt để đồ chiên rán đã giúp khuôn mặt và đường cong trở nên sắc nét hơn, vòng eo thon gọn hơn rất nhiều.

Esther Huang (phải) khoe vóc dáng nuột nà sau khi giảm thành công 8 kg.

Chế độ ăn giúp Esther giảm 8 kg tập trung vào các món giàu chất xơ và đạm nhằm thúc đẩy trao đổi chất, tăng hiệu quả đốt mỡ, duy trì khối lượng cơ bắp. "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất sau tuổi 30 là tăng cường trao đổi chất, và chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt. Thay vì phải ăn kiêng khắc nghiệt, việc giảm cân một cách lành mạnh và bền vững sẽ dễ dàng hơn".

Cùng với việc kiểm soát chế độ ăn, Esther còn tập pilates, có tác dụng tăng cường sức mạnh cho vùng cơ cốt lõi, điều chỉnh tư thế, đặc biệt hữu ích cho những người muốn cải thiện độ săn chắc vùng bụng.

Ngoài pilates, Esther cũng tranh thủ đi dạo, tham gia các cung leo núi ngắn giúp tăng cường sức bền, tiêu hao calo dư thừa.