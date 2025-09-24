Bắp tay săn chắc - biểu tượng sắc đẹp mới của giới siêu giàu

Bà Lauren Sánchez Bezos, phu nhân tỷ phú Jeff Bezos, tự tin khoe bắp tay săn chắc khi sải bước ở Venice. Hay một nữ giám đốc nhân sự nổi bật giữa đám đông tại buổi hòa nhạc Coldplay nhờ đôi tay rắn rỏi. Từ thảm đỏ đến mạng xã hội Instagram, từ bảng quảng cáo lớn đến hình ảnh của nữ tay vợt huyền thoại Serena Williams sau khi giảm hơn 13 kg, những cánh tay cơ bắp đang xuất hiện khắp nơi, trở thành một biểu tượng mới.

Sự trỗi dậy của bắp tay săn chắc không là trào lưu nhất thời. Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Sức khỏe và Thể hình, tỷ lệ phụ nữ tập tạ đã tăng đáng kể, từ 11% vào năm 2019 lên 14% vào năm 2024. Nhiều chuỗi phòng gym như Crunch hay Life Time cũng dỡ bỏ các máy tập cardio để ưu tiên không gian cho tạ đòn, phần lớn là để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng nữ đang ngày càng tăng. Thậm chí, nhiều phụ nữ còn đeo ba lô tạ rằn ri khi đi dạo cùng thú cưng, trong khi các thương hiệu mới nổi như The Carry hay Yvoty ra mắt những thiết kế tinh tế hơn để phù hợp với phái đẹp.

Bà Lauren Sánchez tại bữa tiệc Oscar của Vanity Fair hồi tháng 3. Ảnh: PA Wires

Ngay cả ngành công nghiệp mãn kinh trị giá 17 tỷ USD cũng đang tích cực quảng bá việc tập tạ như một cách hiệu quả để ngăn ngừa tình trạng mất cơ và loãng xương. Joanna Strober, Giám đốc điều hành công ty y tế từ xa Midi Health, chia sẻ: "Nhận thức đã thay đổi. Khi về già, việc gầy gò sẽ có hại hơn là khỏe mạnh. Mọi người lo lắng về xương khớp và không muốn trở thành hình mẫu gầy gò, còng lưng".

Những cánh tay rắn chắc đã trở thành một biểu tượng quyền lực. Chúng thể hiện sức mạnh, sự kỷ luật và một cuộc cách mạng văn hóa đang âm thầm diễn ra. Tác giả Peter Attia trong cuốn sách Outlive năm 2023 đưa khái niệm "cơ bắp" ra khỏi phạm vi chuyên môn của ngành y học lão khoa và biến nó thành một chủ đề sống còn. Ông lập luận rằng sức mạnh không chỉ để khỏe đẹp mà còn là công cụ giúp kéo dài sự sống. Quan điểm này ban đầu chỉ thu hút cộng đồng nam giới đam mê "hack" cơ thể (bio-bros), nhưng giờ đây lan tỏa sang cả giới phụ nữ thượng lưu.

Lynn Jurich, cựu CEO và đồng sáng lập của Sunrun, người hiện điều hành một câu lạc bộ cao cấp ở Thung lũng Silicon dành riêng cho phái đẹp mang tên Viện Tuổi thọ Phụ nữ, với chi phí thành viên 10.000 USD mỗi năm. Tại đây, trọng tâm của chương trình chính là việc tập tạ. "Tôi đã chứng kiến bạn bè mình, những nữ phó chủ tịch và CEO, trải qua giai đoạn tiền mãn kinh đầy khó khăn", Jurich nói. "Họ dần đánh mất sự tự tin, bỏ dở sự nghiệp và thậm chí ly hôn. Một trong những mục tiêu của chúng tôi là giúp phụ nữ tìm lại sức mạnh và bản lĩnh".

Holly Rilinger, chủ phòng tập Lifted Method, nơi có 300 phụ nữ tham gia các lớp tạ hàng tuần, cũng nhận thấy khách hàng của cô đang tìm kiếm thứ mà tiền không thể mua được: cơ bắp. "Họ muốn sức mạnh trở thành một biểu tượng cho sự chăm chỉ", cô chia sẻ. "Phụ nữ muốn có cánh tay khỏe khoắn và săn chắc hơn".

Trong phần lớn thế kỷ trước, cánh tay mảnh mai là chuẩn mực. Tuy nhiên, mạng xã hội và làn sóng "fitfluencer" (người có ảnh hưởng trong lĩnh vực thể hình) mới đã thay đổi quan niệm đó. Sức mạnh từng là một khái niệm đơn giản: bạn nâng tạ, bạn sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên, Dany Garcia, cựu vận động viên thể hình chuyên nghiệp và là nhà sáng lập công ty truyền thông Danimás, cho rằng thứ đang được bán cho phụ nữ hiện nay không phải là sức mạnh thực sự, mà là "ảo ảnh của nó" - cơ bắp như một phụ kiện hình thể có được nhờ giảm mỡ.

"Khi bạn gầy, cơ bắp sẽ lộ ra", Garcia nói. "Nhưng gầy không có nghĩa là mạnh".

Mâu thuẫn này thể hiện rõ nhất ở cánh tay, một bộ phận cơ thể bỗng trở thành "tấm bảng" chứa đựng nhiều thông điệp văn hóa. Từng bị xem nhẹ, giờ đây cánh tay trở nên đầy ý nghĩa trong bối cảnh phong trào thể thao nữ đang phát triển mạnh mẽ và quyền phá thai của phụ nữ bị tước bỏ ở một số nơi. "Khi ý thức được quyền lợi của mình bị tước đoạt, một phần trong bạn sẽ muốn trở nên thật mạnh mẽ để đáp trả," Garcia nói. Cánh tay đã trở thành biểu tượng của sự kỷ luật, kiểm soát và khả năng phản kháng của phụ nữ.

Dany Garcia, nhà sáng lập Danimás, một công ty truyền thông mới chuyên về sức mạnh phái nữ. Ảnh: Kel Aranas

Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cho rằng đây chỉ là một cuộc chạy đua mới đến sự hoàn hảo. Giáo sư tâm lý học Renee Engeln của Đại học Northwestern nhận định: "Bản chất của các lý tưởng sắc đẹp là chúng phải khó đạt được. Gầy thôi chưa đủ, giờ đây bạn phải vừa gầy vừa có cơ bắp". Bà cho rằng, thay vì trao quyền, chuẩn mực này là một cách nữa để phụ nữ không bao giờ cảm thấy hài lòng với cơ thể của mình. Một nghiên cứu của nhà tâm lý học Brooke Whisenhunt, Đại học Bang Missouri, chỉ ra rằng các thí sinh hoa hậu Mỹ từ năm 1999 đến 2013 ngày càng trở nên gầy và cơ bắp hơn.

Dù vậy, vẻ đẹp cơ bắp này cũng có những quy tắc riêng. Cánh tay phải có đường nét rõ ràng nhưng không được thô kệch, phải trông mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được vẻ "nữ tính". Để đạt được sự cân bằng tinh tế giữa cơ và mỡ, người ta cần có tiền, huấn luyện viên riêng, chuyên gia dinh dưỡng và rất nhiều thời gian. "Ngoài yếu tố di truyền", Engeln nhấn mạnh, "đừng bao giờ quên rằng 'nguyên liệu' quan trọng nhất để có được thân hình lý tưởng chính là sự giàu có. Sự giàu có giúp bạn mua được thực phẩm lành mạnh, có đủ thời gian và nguồn lực để biến việc tập luyện thành một công việc bán thời gian không được trả lương".

Do đó, bắp tay săn chắc không chỉ là dấu hiệu của sức mạnh mà còn là minh chứng cho đặc quyền. Gunnar Peterson, huấn luyện viên của nhiều ngôi sao với mức phí 350 USD mỗi giờ, chia sẻ: "Khách hàng nữ của tôi không nói 'tôi muốn tay to' mà là 'tôi muốn tay có thêm nét'. Điểm chung của phụ nữ đến phòng tập của tôi luôn là mông, bụng, tay. Nhưng dạo gần đây, cánh tay mới là tâm điểm".