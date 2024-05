"Mỹ nhân 10 năm chăn trâu" body như thần Vệ Nữ vẫn có khuyết điểm cơ thể khó cải thiện

Mới đây, show "Giai nhân" của Đỗ Long thu hút rất nhiều các ngôi sao nổi tiếng như Huyền Baby, Thuỷ Tiên, Hari Won - Trấn Thành, Hoà Minzy, Phương Anh Đào... Trong show, loạt người mẫu tham gia trình diễn có Á quân The New Mentor Như Vân, Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh, người mẫu Vũ Thú Quỳnh, người mẫu Hương Giang, Á hậu Lệ Hằng, Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 - Hương Ly,...

Đáng chú ý, Phương Trinh Jolie và ông xã Quý Bình cũng là khách mời của show diễn. Tuy nhiên, trong khi live stream, Phương Trinh Jolie bình luận không mấy tiêu cực về body của Á hậu Hương Ly. Theo cô, Hương Ly sở hữu phần bắp to khá to, không săn chắc, chưa phù hợp với tiêu chuẩn của một người mẫu. Phương Trinh Jolie cũng nhận về nhiều phản hồi trái chiều vì chuyện này.

Về phần Hương Ly, cô nàng cũng chia sẻ lại hình ảnh trong show diễn đi kèm dòng chú thích: "Bờ vai lực điền khiến mọi người phải nói chuyện nhiều".

Hương Ly trình diễn trong show "Giai nhân" của NTK Đỗ Long.

Hương Ly sinh năm 1993, quê Gia Lai, được biết tới là một người mẫu đạt được rất nhiều thành tích trong những năm hoạt động nghệ thuật trước khi đăng quang ngôi vị Á hậu Miss Universe Vietnam 2023. Cô cũng là một gương mặt đắt show thời trang và được ngưỡng mộ bởi sở hữu body săn chắc, rắn rỏi.

"Mặc dù tạng người Ly không dễ mập nhưng Ly vẫn duy trì tập đều đặn để cho người săn chắc, không bị chảy xệ. Bên cạnh đó, người mẫu không phải chỉ có ăn salad với ức gà thôi đâu.

Chế độ ăn giữ dáng của Ly vẫn có đầy đủ cả tinh bột, chất béo, chất đạm, chất xơ... Thực đơn ăn uống khoa học kết hợp với tập luyện sẽ giúp mọi người giảm cân nhanh mà vẫn lành mạnh chứ không phải nhịn ăn, uống thuốc khổ sở", cô chia sẻ.

Body săn chắc của Hương Ly.

Tuy nhiên, bắp tay cũng là một trong những điểm cơ thể khó giảm mỡ. Mặc dù có khá nhiều bài tập giúp giảm mỡ bắp tay nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy chúng không hiệu quả. Một nghiên cứu được khảo sát trên 104 người cho thấy, sau khi hoàn thành chương trình tập luyện sức bền kéo dài 12 tuần, hầu hết là dùng cánh tay không thuận nhằm làm giảm mỡ bắp tay nhưng thực tế, chúng chỉ làm giảm mỡ toàn thân, ít có tác động đến vùng bắp tay.

Chính vì thế, để làm giảm mỡ bắp tay, bạn nên tập trung vào việc giảm cân tổng thể giúp săn chắc các cơ hơn là giảm mỡ. Ngoài ra, bạn cũng cần tăng chất xơ, protein trong khẩu phần ăn hàng ngày để hỗ trợ việc quản lý cân nặng và giúp bạn giảm lượng mỡ thừa trong cơ thể, kết hợp duy trì luyện tập cardio với thời gian ít nhất 20–40 phút mỗi ngày hoặc từ 150–300 phút mỗi tuần.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]