5 bộ váy dạ hội đẹp nhất năm 2025

Theo chuyên trang sắc đẹp Pageantry Moments , váy dạ hội đăng quang của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 Emma Tiglao đẹp nhất năm 2025. Bộ váy do nhà thiết kế người Philippines - Rian Fernandez Atelier thực hiện.

Thiết kế cúp ngực với tông màu đỏ rực chủ đạo, lấy cảm hứng từ phượng hoàng lửa, kết hợp áo choàng lông vũ. Nhà thiết kế đã tỉ mỉ đính kết những viên đá lấp lánh dọc thân váy. Phần eo được cut-out tinh tế giúp người đẹp Philippines khoe vòng hai quyến rũ. Bộ váy dạ hội được nhận xét mang lại vẻ sang trọng, quyền lực cho Emma Tiglao khi trình diễn.

Xếp hạng hai là váy dạ hội của Hoa hậu Hòa bình Brazil 2025 - Kaliana Diniz. Đây là thiết kế được cô dự định trình diễn trong chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Tuy nhiên, do Kaliana Diniz dừng chân ở top 22 nên chưa có cơ hội trình diễn trên sân khấu.

Thiết kế có tông màu xanh, kiểu dáng xẻ ngực, được đính kết đá lấp lánh dọc thân váy. Bộ váy có kết cấu, kiểu dáng khá đơn giản nhưng tôn vóc dáng của người đẹp Brazil. Nhà thiết kế sử dụng thêm áo choàng lông vũ cùng tông màu để bay bổng khi trình diễn.

Xếp hạng ba là váy dạ hội của người đẹp Guadeloupe - Ophély Mézino mặc trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan. Bộ váy do nhà thiết kế Việt Nam thực hiện, lấy cảm hứng từ vũ trụ trên nền chất liệu xuyên thấu. Những biểu tượng đặc trưng như ngôi sao, dải ngân hà được tạo thành bởi những viên đá đính kết cầu kỳ dọc thân váy.

Thiết kế ôm sát với những họa tiết bắt mắt của Ophély Mézino được đánh giá là một trong những bộ váy dạ hội nổi bật tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Chung cuộc, cô đã lọt vào top 12.

Xếp hạng bốn là váy dạ hội của đại diện Indonesia tại chung kết Miss Charm 2025 - Rinanda Aprillya Maharani. Cô chọn thiết kế tông màu tím trên nền vải xuyên thấu, giúp người đẹp khoe đường cong quyến rũ. Những viên đá màu tím được đính kết khéo léo trên nền vải màu nude, tạo hiệu ứng thị giác độc đáo.

Chiếc váy ấn tượng giúp Rinanda Aprillya Maharani giành giải Á hậu 2 trong chung kết Miss Charm 2025.

Xếp hạng năm là váy dạ hội của đại diện Chile tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - Inna Moll. Đây là thiết kế được cô trình diễn ở đêm bán kết Miss Universe 2025. Bộ váy tông màu hồng ôm sát cơ thể, được đính những viên đá màu xanh cỡ lớn ở phần eo.

Điểm nhấn của thiết kế là chiếc khăn choàng được tạo hình những bông hồng, giúp người đẹp Chile tỏa sáng trên sân khấu.