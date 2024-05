2 bộ môn giúp tình cũ nóng bỏng của Leonardo DiCaprio có đường cong hấp dẫn

Mới đây, Camila Morrone đăng tải loạt ảnh diện áo tắm trong chuyến nghỉ dưỡng gây chú ý trên MXH. Cô lựa chọn đồ bơi 2 mảnh, đơn sắc, khoe khéo thân hình "đồng hồ cát" nóng bỏng. Dưới phần bình luận, nhiều người nhận xét, sau khi chia tay Leonardo DiCaprio, Camila ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn.

Camila Morrone sinh năm 1997, là diễn viên, người mẫu mang hai quốc tịch Argentina và Mỹ, được nhiều khán giả biết đến khi tham gia diễn xuất trong bộ phim tài liệu My Own Private River. Tuy nhiên, tên tuổi của cô chỉ thực sự nổi tiếng khi công khai hẹn hò với nam tài tử Titanic Leonardo DiCaprio. Cuối tháng 8 năm ngoái, cả 2 người đã chia tay do khoảng cách địa lý. Nhưng một số tờ báo cho rằng, do không muốn yêu người trên 25 tuổi nên Leo đã quyết định "đường ai nấy đi" với chân dài nước Mỹ.

Ngay từ nhỏ, Camila đã một là người yêu thích thể thao. Cô tập nhiều bộ môn khác nhau. “Tôi tập gym 3-4 buổi một tuần, cố gắng kết hợp các bộ môn và làm bất cứ điều gì có thể. Tôi đi bộ khắp nơi. Tôi không có xe hơi. Tôi cài đặt ứng dụng trên điện thoại để giúp bản thân kiểm soát quãng đường đi được mỗi ngày", cô nói.

Camila từng có thời gian hẹn hò tài tử Leonardo DiCaprio.

Ngoài ra, vào thời gian rảnh rỗi, cô tự thưởng cho mình những chuyến hiking vừa khám phá thiên nhiên, kết hợp tập luyện để thử thách sức bền, ý chí của bản thân.

Về chế độ ăn uống, cô không ăn kiêng quá nghiêm ngặt. "Tôi là một người mê ăn uống. Đó cũng là lý do tại sao tôi tập thể dục để cân bằng nó. Khi ở New York, tôi cố gắng nấu ăn nhiều hơn, với rau, trái cây và salad. Sau buổi tập, tôi thích tự thưởng cho bản thân những món chứa tinh bột, dù đó là mỳ ống hay pizza, hay sandwich. Tôi không muốn quá khắt khe với bản thân. Tôi không phải người có lối sống kém lành mạnh nhưng thích những món đó", cô chia sẻ thêm.

