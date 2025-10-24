Bác sĩ chỉ ra khung giờ ăn tối lý tưởng để đốt mỡ

"Hầu hết mọi người đều tập trung vào lượng calo và tập luyện, nhưng thời điểm ăn cũng quan trọng không kém. Quá trình trao đổi chất của chúng ta tuân theo nhịp điệu 24 giờ, ăn quá muộn sẽ khiến insulin và lượng đường trong máu tăng cao khi cơ thể cần nghỉ ngơi, từ đó làm giảm quá trình đốt cháy chất béo", chuyên gia lý giải.

Giáo sư Franklin Joseph khuyên nên kết thúc bữa ăn cuối cùng của ngày trước 7h tối để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, từ đó kích hoạt việc đốt cháy chất béo trong đêm hiệu quả hơn.

Các nghiên cứu cho thấy ăn sớm hơn vào buổi tối, khi trao đổi chất diễn ra tự nhiên, có thể tăng cường quá trình oxy hóa chất béo và giảm lượng đường trong máu qua đêm. Giáo sư Joseph cho biết: "Khi ăn muộn, thực chất bạn đang yêu cầu cơ thể tiêu hóa bữa ăn khi nó đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Điều đó có nghĩa là năng lượng sẽ lưu trữ nhiều hơn thay vì được đốt cháy".

Ông nói thêm rằng mọi người có xu hướng ăn muộn và thèm ăn nhiều hơn vào những tháng lạnh - một thói quen có thể âm thầm cản trở quá trình giảm cân. "Khi vào mùa lạnh, nhiều người trong chúng ta bắt đầu ăn tối muộn hơn 1-2 tiếng mà không hề hay biết. Thêm vào đó là những bữa ăn thịnh soạn, giàu carbohydrate, chất béo sẽ khiến quá trình trao đổi chất chậm lại và tăng tích mỡ".

Chuyên gia khuyến cáo: "Ăn tối xong trước 19h, hoặc ít nhất 3 tiếng trước khi đi ngủ, sẽ giúp cơ thể có thời gian tiêu hóa, giảm insulin và chuyển sang trạng thái nhịn ăn tự nhiên. Đó là lúc quá trình đốt cháy chất béo được kích hoạt".

Ăn tối giàu chất xơ, đủ đạm tốt cho trao đổi chất, dễ dàng kiểm soát cân nặng hơn.

Ông Joseph gợi ý nên ăn bữa tối nhẹ nhàng, tập trung vào protein nạc, rau cùng carbohydrate tốt. "Bạn không cần phải nhịn đói. Chỉ cần tiêu thụ khẩu phần ăn cuối ngày sớm hơn một chút. Giấc ngủ, hệ tiêu hóa được cải thiện, và theo thời gian, việc giảm mỡ cũng dễ dàng hơn mà không cần thay đổi bất kỳ thành phần nào", bác sĩ nói.