Vẻ gợi cảm ngoài đời của 'nữ tổng tài' đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV

Diễn viên Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) đang nhận được nhiều tình cảm của khán giả trong bộ phim giờ vàng "Cách em 1 milimet" trên sóng VTV.

Trong phim, cô vào vai Ngân - một nữ tổng tài sắc sảo, cá tính và bản lĩnh. Vai diễn của cô được nhiều khán giả yêu mến.

Tái xuất với vai nữ tổng tài đã có gia đình, Phan Minh Huyền ưu tiên những bộ đồ công sở kín đáo, màu trung tính, ít phụ kiện. Kiểu tóc, trang điểm của cô cũng hướng đến sự tối giản, sang trọng.

Nữ diễn viên cho biết dành nhiều tâm huyết cho nhân vật khi trở lại màn ảnh sau hơn một năm nghỉ dưỡng sức, kể từ dự án "Chúng ta của 8 năm sau".

Phan Minh Huyền sinh năm 1990, thường được biết đến với cái tên Huyền Lizzie. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Teen 2009 và là một trong những hot girl đời đầu ở Hà Nội.

Sau khi công khai việc ly hôn và làm mẹ đơn thân vào năm 2019, cô tích cực trở lại truyền hình với các bộ phim "Chạy trốn thanh xuân", "Tình yêu và tham vọng", "Hồ sơ cá sấu", "Thương ngày nắng về", "Chúng ta của 8 năm sau".

Khác với phong cách thời trang kín đáo trên phim, Huyền Lizzie ngoài đời chuộng gu ăn mặc gợi cảm, nữ tính.

Ở tuổi 35, Huyền Lizzie giữ được nhan sắc trẻ trung và xinh đẹp. Dù đã trải qua một lần sinh nở, cô vẫn duy trì nhan sắc tươi trẻ và vóc dáng đầy sức hút.

Bí quyết của cô không nằm ở chế độ ăn kiêng khắt khe, mà ở lối sống năng động: chăm chỉ luyện tập gym, đi bộ và chơi tennis.

Với phong cách thời trang thiên về gợi cảm, người đẹp thường chọn những thiết kế áo cổ khoét sâu, váy xẻ cao để tôn lên lợi thế hình thể.

Không chỉ nổi bật với hình thể quyến rũ, Huyền Lizzie còn gây chú ý bởi lối sống tự lập và quan điểm sống hiện đại.

Độc thân trong nhiều năm nhưng cô khẳng định mình không cảm thấy cô đơn hay thiếu thốn. Người đẹp nhấn mạnh cô hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình.