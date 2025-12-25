'Nàng dâu hào môn' Hương Liên gây chú ý với phong cách tối giản đu trend 'trạm tỷ'

Mới đây, "nàng dâu hào môn" Hương Liên khoe ảnh bắt trend "trạm tỷ" kh đi dạo ở một trung tâm thương mại. Trạm tỷ là thuật ngữ chỉ các fan nữ lâu năm, chuyên nghiệp, dùng thiết bị đắt tiền để săn ảnh của các idol Trung Quốc. Gần đây, từ này còn được dùng để chỉ trào lưu chụp hình phong cách bị chụp lén, tự nhiên như các thần tượng.

Cô diện đồ phong cách tối giản, chụp hình theo style "trạm tỷ" đang gây sốt thời gian gần đây.

Người đẹp kết hợp sơ mi mở bung cúc cùng áo hai dây, quần jeans ôm dáng. Loạt phụ kiện đi kèm đều là hàng hiệu cao cấp.

Trang phục được tô điểm bằng túi Burberry, thắt lưng Hermes, vòng tay Cartier, vòng cổ Swarovski và hoa tai Missbhv. Bộ cánh tiết chế trong màu sắc và kiểu dáng nhưng giúp Hương Liên nhận nhiều lời khen: "Đúng là dâu hào môn, mặc đơn giản mà rất sang"; "Mê quá, xinh không kém idol Hàn"...

Hương Liên đi lại nhiều lần quanh thang máy, ra vào các cửa hàng... để nhiếp ảnh gia bắt những khoảnh khắc khoe street style tự nhiên.

Phong cách tối giản cũng được Hương Liên theo đuổi nhiều năm nay. Trước và sau khi lấy chồng, cô đều chuộng khoe dáng với sơ mi, quần jeans mỗi khi ra phố. Nhiều video khoe street style của nàng dâu hào môn trên TikTok hút hàng triệu lượt xem.