Triết lý dưỡng da đẹp không tỳ vết của dàn mỹ nhân Hàn

Song Hye Kyo: 'Dưỡng ẩm là chìa khóa'

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn giữ được làn da căng mịn trắng sáng không tỳ vết. Ảnh: Spotvnews

Song Hye Kyo tin rằng dưỡng ẩm đầy đủ là nền tảng quan trọng nhất để có làn da sáng và đều màu. Với lịch trình dày đặc, cô luôn ưu tiên double cleanse mỗi tối và sử dụng kem dưỡng ban đêm đậm đặc để phục hồi làn da trong lúc ngủ.

Song Hye Kyo hiếm khi thử các chu trình cầu kỳ. Điều cô làm là tẩy trang sạch, dưỡng ẩm sâu, ngủ đủ giấc, kết hợp mặt nạ ẩm vài lần mỗi tuần để da luôn căng và mềm.

Jun Ji Hyun: 'Bảo vệ da quan trọng hơn trang điểm'

Tại buổi họp báo ra mắt phim 'Tempest tháng 9/2025, Jun Ji Hyun khoe làn da căng bóng, tươi trẻ. Ảnh: Yonhap

Triết lý dưỡng da của Jun Ji Hyun xoay quanh sự bảo vệ: chống nắng là nghi thức bắt buộc hằng ngày, ngay cả khi chỉ ở trong nhà.

Cô duy trì thói quen massage nhẹ nhàng mỗi khi rửa mặt để kích thích tuần hoàn, giúp làn da luôn có độ căng bóng tự nhiên. Jun Ji Hyun cũng đắp mặt nạ đều đặn để giữ độ ẩm cao, yếu tố giúp da lúc nào cũng căng bóng, ít khuyết điểm.

Bae Suzy: 'Da đủ nước sẽ tự sáng'

Tại Lễ trao giải Baeksang 2025, Suzy ghi điểm với layout makeup nhẹ nhàng mà tinh tế, tôn lên từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt. Ảnh: Xportsnews

Suzy tin rằng một làn da được hydrat hóa liên tục sẽ tự trở nên trong trẻo mà không cần cầu kỳ. Vì vậy, chu trình của cô tập trung vào: double cleanse để loại sạch bụi bẩn và lớp trang điểm rồi thoa essence, ampoule và đắp mặt nạ để giữ nước cho da.

Cô cho rằng làn da căng bóng không phải nhờ highlight hay makeup mà nhờ độ ẩm được duy trì cả ngày, giúp da mịn và bắt sáng tự nhiên.

IU: 'Ít nhưng đúng'

IU tỏa sáng tại Lễ trao giải Baeksang 2025. Ảnh: Xportsnews

IU luôn trung thành với triết lý dưỡng da tối giản: không dùng quá nhiều sản phẩm, chỉ giữ những thứ thật sự phù hợp với làn da của mình.

Cô ưu tiên toner dịu nhẹ, ampoule ổn định, và hạn chế tối đa việc thay đổi sản phẩm liên tục, vốn là nguyên nhân dẫn đến kích ứng hoặc nổi mụn. Nhờ triết lý tối giản có kiểm soát, làn da của IU luôn sạch, sáng và gần như không tì vết.

Son Ye Jin: 'Chỉ dùng điều phù hợp với loại da'

Son Ye Jin trong buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh 'No Other Choice' tháng 9/2025. Ảnh: News1

Son Ye Jin có da dầu nên cô không chạy theo xu hướng skincare 10 - 12 bước. Thay vào đó, cô chọn dưỡng ẩm nhẹ, tẩy trang kỹ, và ưu tiên mặt nạ dịu nhẹ dành riêng cho da dầu.

Triết lý của cô rất rõ ràng: mỗi người có loại da khác nhau, và điều phù hợp mới là điều tốt nhất. Nhờ sự tiết chế vừa đủ, làn da cô luôn thoáng, mịn và cân bằng.