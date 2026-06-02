Con trai Ngọc Hân 10 tháng tuổi gây chú ý

Đăng tải hình ảnh của hai vợ chồng lúc còn nhỏ cùng ảnh hiện tại của con trai - bé Pi 10 tháng tuổi, Ngọc Hân hài hước viết: "Nào nhân ngày 1/6, các bác cho một câu công bằng xem Pi chà nhà tui giống bố hay mẹ đi ạ!".

Ở mỗi bức ảnh, Ngọc Hân đều không giấu được sự thích thú khi khẳng định quý tử thừa hưởng nhiều nét từ mẹ, đặc biệt là đôi má bánh bao đáng yêu cùng nụ cười tươi "miệng cười mắt cười".

Dưới phần bình luận, bạn bè đông đảo, người hâm mộ cũng cho rằng bé Pi sở hữu nhiều đường nét của mẹ hơn. Tuy nhiên, không ít ý kiến nhận xét cậu bé là sự kết hợp hài hòa giữa cả bố và mẹ: "Đôi mắt giống mẹ, mũi miệng thì giống ba"; "Pi chọn cái đẹp của cả hai bố mẹ nhé Hoa hậu"; "Pi giống cả bố và mẹ nhưng đôi mắt giống mẹ nên thoạt nhìn sẽ thấy giống mẹ hơn"; Trộm vía Pi chà giống cả bố và mẹ. Vì bố mẹ đã có tướng phu thê sẵn rồi mà". "Giống bố nhiều hơn"...

Ngọc Hân chia sẻ hình ảnh con trai (áo kẻ caro) "miệng cười mắt cười" và ảnh cô cùng chồng thời thơ ấu.

Con trai Ngọc Hân 10 tháng tuổi và ảnh bố mẹ thuở nhỏ. Nhiều người nhận xét, bé Pi "nhặt" nét đẹp của cả bố và mẹ.

Con trai của Hoa hậu Ngọc Hân và ông xã Phú Đạt có tên đầy đủ là Phạm Phú Minh Khôi, tên thân mật ở nhà là bé Pi. Cậu bé chào đời vào ngày 28/8/2025 và gây chú ý đặc biệt khi sinh ra trong trường hợp "đẻ bọc điều" - hiện tượng hiếm gặp khi em bé chào đời mà túi ối vẫn còn nguyên vẹn, bao bọc quanh người.

Từ khi lên chức mẹ, Ngọc Hân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc khắc đời thường bên con trai trên mạng xã hội. Người đẹp cho biết bé Pi là một em bé ngoại giao vì sinh đúng vào ngày 28/8 - ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam, cộng với việc em bé rất hay cười.

Ngọc Hân đăng ký kết hôn với Phạm Phú Đạt - cán bộ công tác tại Bộ Ngoại giao vào tháng 6/2019 và chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 12/2022. Ông xã Ngọc Hân được nhận xét là người kín tiếng, luôn đồng hành, hỗ trợ vợ trong công việc cũng như cuộc sống. Cả hai xây dựng tổ ấm hạnh phúc và đón nhận con trai đầu lòng sau hai năm gần về nhà chung.

Hiện tại, cuộc sống hôn nhân mãn nguyện cùng cậu con trai kháu khỉnh của Hoa hậu Việt Nam 2010 luôn nhận được nhiều quan tâm từ công chúng. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, bé Pi đều khiến người hâm mộ "tan chảy" bởi vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm và những biểu cảm khó chịu đúng chuẩn "hot boy nhí" của gia đình Ngọc Hân - Phú Đạt.