5 thức uống giảm cân buổi sáng của sao Hollywood

Cà phê với sữa hạnh nhân và quế: Sự kết hợp vừa ngon miệng vừa hỗ trợ trao đổi chất

Cà phê với sữa hạnh nhân và quế là món tủ mỗi sáng của Lauren Conrad.

Lauren Conrad - ngôi sao truyền hình thực tế kiêm biểu tượng thời trang - chia sẻ với Eat This, Not That! rằng cô luôn bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê kết hợp sữa hạnh nhân và quế. Theo Lauren, sự kết hợp này đem lại hương vị dễ chịu, giúp cô cảm thấy tỉnh táo, sẵn sàng cho ngày làm việc dài.

Khoa học đã chứng minh, quế là loại gia vị giàu chất chống oxy hóa, có khả năng chống viêm và hỗ trợ điều hòa đường huyết. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Medicinal Food cho thấy quế giúp cải thiện độ nhạy insulin và làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate - những yếu tố quan trọng để giảm cân. Sữa hạnh nhân không đường lại chứa ít calo và không có lactose, là lựa chọn lành mạnh thay thế cho sữa động vật.

Nước ép cần tây: Bí quyết làm đẹp và hỗ trợ tiêu hóa

Amanda Seyfried uống nước ép cần tây mỗi sáng.

Amanda Seyfried - diễn viên từng được đề cử giải Oscar - không chỉ được biết đến với khả năng diễn xuất mà còn nổi tiếng bởi làn da mịn màng. Cô chia sẻ với Vogue rằng nước ép cần tây là món đồ uống không thể thiếu vào mỗi sáng.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Mỹ, tiến sĩ Lisa Moskovitz, cần tây là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, vitamin C, K và nhiều chất điện giải giúp cấp nước và làm dịu hệ tiêu hóa. "Nước ép cần tây có thể giảm viêm, hỗ trợ gan và làm sạch da từ bên trong", bà nói. Ngoài ra, với hàm lượng calo cực thấp, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang trong hành trình giảm cân.

Nước chanh ấm: Thức uống khởi đầu ngày mới và tăng cường đề kháng

Uống nước ấm vào sáng sớm giúp kích hoạt nhu động ruột và hỗ trợ trao đổi chất, tăng hiệu quả giảm cân.

Francia Raisa - diễn viên của The Secret Life of the American Teenager - khởi đầu ngày mới bằng một ly nước chanh ấm, giúp cô tăng cường hydrat hóa và duy trì thói quen sống lành mạnh. Paige DeSorbo - ngôi sao Summer House - cũng yêu thích loại thức uống này và xem đó là phần không thể thiếu trong buổi sáng.

Theo Harvard Health Publishing, nước chanh cung cấp vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và làm sạch cơ thể. Nghiên cứu cũng cho thấy nước chanh có thể hỗ trợ làm giảm nguy cơ sỏi thận nhờ hàm lượng citrat tự nhiên. Đồng thời, việc uống nước ấm vào sáng sớm giúp kích hoạt nhu động ruột và hỗ trợ trao đổi chất - điều cần thiết cho việc kiểm soát cân nặng.

Trà thảo mộc: Tạo khoảnh khắc tĩnh lặng và hỗ trợ thanh lọc cơ thể

Uống trà thảo mộc mỗi sáng giúp tăng khả năng đốt cháy chất béo.

Rachel Naomi Hilson - diễn viên Mỹ - chia sẻ rằng nghi thức yêu thích vào buổi sáng của cô là nhâm nhi tách trà thảo mộc đến từ một thương hiệu địa phương. Đối với Rachel, đó không chỉ là một thức uống mà còn là trải nghiệm mang tính thiền định.

Trà, đặc biệt là các loại trà thảo mộc như trà xanh hoặc trà bạc hà, chứa nhiều polyphenol - hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa. Theo American Journal of Clinical Nutrition, trà xanh giúp tăng khả năng oxy hóa chất béo, đặc biệt khi uống vào buổi sáng lúc bụng đói.

Giấm táo: Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cảm giác thèm ăn

Giấm táo có tác dụng hữu hiệu trong việc ổn định đường huyết, tăng cảm giác no, hỗ trợ giảm cân.

Merle Dandridge - diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ - chia sẻ rằng cô khởi đầu mỗi sáng bằng ly nước ấm pha giấm táo và nước chanh, giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, sạch sẽ.

Giấm táo được chứng minh là có khả năng cải thiện độ nhạy insulin và làm chậm quá trình rỗng của dạ dày, nhờ đó giúp ổn định đường huyết và kéo dài cảm giác no. Một nghiên cứu được công bố trên Diabetes Care cho thấy tiêu thụ giấm táo trước bữa ăn giúp làm giảm mức đường huyết sau ăn ở người mắc tiền tiểu đường. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên pha loãng và không uống khi bụng quá đói để tránh kích ứng dạ dày.