Chính trị gia Philippines muốn mua lại Hoa hậu Hoàn vũ

Tờ Inquirer đăng tải bài viết cho biết cựu Thống đốc bang Ilocos Sur - ông Chavit Singson - đã xác nhận đang thảo luận với các cựu lãnh đạo của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ để mua lại thương hiệu này.

Ông Singson cho biết cựu Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) - bà Paula Shugart và cựu Phó chủ tịch Shawn McCLain sẽ đến Philippines vào tháng 1 để bàn về khả năng mua lại Hoa hậu Hoàn vũ từ các chủ sở hữu hiện tại là ông Raul Rocha và bà Anne Jakrajutatip.

Ông Chavit Singson và Hoa hậu Hoàn vũ 2016 Iris Mittenaere.

“Tôi đã nói với các cựu lãnh đạo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ rằng tôi rất muốn mua lại. Họ sẽ đến đây vào tháng tới sau kỳ nghỉ lễ. Họ sẽ lo liệu mọi việc vì họ đã quen với việc này rồi”, ông nói tại một cuộc họp báo ở nhà riêng tại Quezon City hôm 22/12.

Doanh nhân kiêm chính trị gia người Philippines không tiết lộ con số chính xác cho thương vụ mua lại, nhưng ông cho biết sẵn sàng chi tiền nếu giá cả hợp lý. Ông nói sẽ theo đuổi dự án này ngay cả khi nó khiến ông mất vài triệu peso, vì ông muốn ngành du lịch Philippines phát triển.

“Tôi sẵn sàng thua lỗ vì đất nước. Bởi vì mọi thứ đều đang xuống dốc, du lịch, đầu tư nước ngoài đều rất khó khăn… Chúng tôi sẽ tham gia tổ chức cuộc thi để làm cho Philippines đẹp hơn. Dù có thua lỗ, miễn là đất nước đẹp”, ông nói.

Singson cho biết ông dự định giao cho bà Paula Shugart vai trò mới trong tổ chức nếu thương vụ được thông qua. Năm 2023, bà Shugart từ chức chủ tịch MUO sau 22 năm tại vị vì những bất đồng về định hướng chính sách với chủ mới là bà Anne Jakrajutatip.

Ông Singson cũng cho biết nếu thương vụ thành công, con gái ông - Richelle - sẽ phối hợp với bà Paula Shugart và ông Shawn McCLain để quản lý các hoạt động của tổ chức.

Singson cho biết ông nhận thức rõ về những tranh cãi xung quanh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 được tổ chức tại Thái Lan, nhưng ông tập trung hơn vào việc cải tổ bộ máy của MUO sau nhiều năm lao dốc.

Ông hy vọng sẽ thành công trong việc quản lý cuộc thi, điều mà Thái Lan, và sau đó là Mexico đã thất bại. “Thái Lan gặp vấn đề, hình như họ không trả tiền. Ở Mexico, họ bị chỉ trích gay gắt về khâu chấm điểm", ông nói. Singson cũng nói rằng ông dự định mua toàn bộ tổ chức MUO, chứ không chỉ trở thành đồng sở hữu.

Chavit Singson, tên thật là Luis Crisologo Singson, khởi nghiệp là một doanh nhân. Sau đó, ông tham gia chính trường, trở thành một chính khách có tầm ảnh hưởng ở Philippines.

Ông Singson từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Thống đốc tỉnh Ilocos Sur và cố vấn an ninh quốc gia. Ông là người có công lớn đưa Hoa hậu Hoàn vũ 2016 về Philippines tổ chức. Thời điểm đó, ông đã chi tổng cộng 13 triệu USD để mua bản quyền tổ chức cuộc thi tại Philippines.

Hiện tổ chức MUO đang lao đao khi cả hai chủ sở hữu là ông Raul Rocha và bà Anne Jakrajutatip đều bị truy nã và đã bỏ trốn. CEO của tổ chức này là ông Mario Búcaro cũng đã từ chức sau một tháng điều hành cuộc thi.

Trong bối cảnh đó, nhiều thông tin cho rằng tổ chức Miss Universe sắp đổi chủ. Tuy nhiên, ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International và là đại diện chủ nhà tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cho rằng khả năng này khó xảy ra.

"Tôi nghĩ Miss Universe sẽ không có sự thay đổi chủ sở hữu. Vấn đề này rất phức tạp, có 1.001 điều khúc mắc. Việc mua bán không thể được quyết định trong một thời gian ngắn. Tôi được biết đã có những cuộc trao đổi, nhưng chưa có điều gì là thực tế cả. Bởi các bên liên quan vẫn đang xoay xở với vấn đề riêng, ngay cả cổ phiếu cũng không thể kê khai rõ ràng 100% đang nằm ở đâu, nên đừng nghĩ xa xôi", ông nói.