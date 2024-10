Thiếu hụt 5 loại vitamin khiến da khô, lão hóa nhanh

1. Vitamin E

Tăng cường vitamin E cho da thông qua việc ăn nhiều rau xanh lá, các loại hạt, cá hồi, tôm...

Vitamin E là một chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ da khỏi tổn thương do các gốc tự do và stress oxy hóa. Thiếu hụt vitamin E ảnh hưởng đến khả năng giữ ẩm, bảo vệ tế bào da khỏi các tác nhân gây stress, khiến da xỉn màu, mất nước, dễ xuất hiện nếp nhăn, đẩy nhanh tốc độ lão hóa.

2. Vitamin D

Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ thống miễn dịch của da, tăng cường chức năng bảo vệ da, tăng trưởng tế bào. Nghiên cứu chỉ ra thiếu hụt vitamin D có liên quan đến các tình trạng da như chàm, vẩy nến. Cả hai đều gây khô da, một trong những yếu tố khiến da lão hóa nhanh.

3. Vitamin C

Trái cây họ cam, quýt, dứa, dâu tây, kiwi... chứa nhiều vitamin C, giúp tăng sinh collagen.

Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ da khỏi các độc tố từ môi trường. Vitamin C còn giúp tăng sinh collagen, duy trì độ đàn hồi và săn chắc cho làn da. Thiếu hụt vitamin C làm gián đoạn quá trình sản xuất collagen, khiến da lão hóa sớm.

4. Vitamin nhóm B

Vitamin nhóm B có đặc tính chống viêm, là nguồn dinh dưỡng quan trọng giúp ngăn ngừa các bệnh về da như chàm, vẩy nến, mụn trứng cá, các dạng kích ứng da khác... Thiếu hụt vitamin nhóm B gây ra mụn trứng cá, phát ban, da khô, nếp nhăn... và khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời, gián tiếp thúc đẩy tốc độ lão hóa.

5. Vitamin A

Vitamin A có nhiều trong cà rốt, khoai lang, ớt chuông...

Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi và tái tạo tế bào da. Thiếu hụt vitamin A góp phần phát triển bệnh chàm và các bệnh về da khác, khiến da khô, xỉn màu, khiến da lão hóa nhanh.

Để tăng cường sức khỏe làn da, làm chậm tốc độ lão hóa, nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh, tăng cường rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu protein. Chỉ dùng thực phẩm bổ sung hay thuốc dưới sự tư vấn của bác sĩ da liễu hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

