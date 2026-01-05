Trần Tự Dao, Cao Hải Ninh hở hết cỡ trên thảm đỏ TVB

Giải thưởng tại Lễ trao giải TVB 2025 Lễ trao giải TVB Anniversary Awards năm nay khép lại với chiến thắng áp đảo của bộ phim "Nữ hoàng tin tức 2", khi tác phẩm này gần như thống lĩnh các hạng mục quan trọng lẫn giải phụ, trở thành tâm điểm lớn nhất của đêm vinh danh. Ở hạng mục cao nhất, giải Phim truyền hình xuất sắc thuộc về "Nữ hoàng tin tức 2". Thành công của bộ phim được đánh giá đến từ kịch bản bám sát thời sự, nhịp phim nhanh cùng dàn diễn viên có thực lực, tạo sức hút lớn trong suốt thời gian phát sóng. Về diễn xuất, Xa Thi Mạn tiếp tục khẳng định vị thế chị đại của TVB khi giành Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Văn Tuệ Tâm trong "Nữ hoàng tin tức 2". Đây là lần thứ 4 nữ diễn viên đăng quang Thị hậu, lập kỷ lục mới trong lịch sử giải thưởng TVB. Trong khi đó, Huỳnh Tông Trạch (Bosco Wong) lần đầu được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh. Ở các giải phụ, "Nữ hoàng tin tức 2" tiếp tục chiếm ưu thế. Quách Bách Nghiên (Mat Kwok-Pui) giành Nam diễn viên phụ xuất sắc nhờ màn thể hiện chắc tay và giàu cảm xúc. Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc được trao cho Tuyên Huyên, với vai diễn được đánh giá cao về chiều sâu tâm lý và sự tiết chế trong diễn xuất. Bên cạnh đó, giải Nghệ sĩ nam tiến bộ thuộc về Chu Mẫn Hãn, trong khi Nghệ sĩ nữ tiến bộ được trao cho Lưu Dĩnh Tuyền, ghi nhận bước tiến rõ rệt của hai gương mặt trẻ trong năm qua. Ở mảng dẫn chương trình, Lâm Thịnh Bân giành giải Nam MC xuất sắc, còn Mạch Mỹ Ân được vinh danh ở hạng mục Nữ MC xuất sắc. Giải Ca khúc nhạc phim truyền hình hay nhất được trao cho ca khúc chủ đề của "Nữ hoàng tin tức 2", tiếp tục cho thấy sức lan tỏa toàn diện của bộ phim từ nội dung đến âm nhạc. Ngoài ra, giải Chương trình tin tức - phóng sự xuất sắc và Chương trình giải trí xuất sắc cũng lần lượt được trao cho các ê-kíp có đóng góp nổi bật trong năm...