3 thói quen dễ khiến tóc vừa gội đã bết dầu

1. Lười thay vỏ gối

Vỏ gối là nơi tích tụ dầu thừa, mồ hôi và tế bào chết từ da mặt lẫn da đầu. Sử dụng chúng trong thời gian dài mà không giặt thay chẳng khác nào đặt da đầu vào "ổ vi khuẩn" mỗi đêm, dễ gây bít tắc lỗ chân lông và kích thích tuyến dầu hoạt động mạnh hơn. Các chuyên gia khuyên nên thay vỏ gối sau mỗi 3 - 4 ngày. Với người có da đầu dầu hoặc dễ nổi mụn, tần suất có thể rút ngắn còn 2 - 3 ngày để giữ da đầu luôn sạch thoáng.

Nên hình thành thói quen vệ sinh vỏ gối thường xuyên bởi đây là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với làn da, mái tóc mỗi ngày.

2. Bỏ qua việc vệ sinh mũ bảo hiểm

Đội mũ bảo hiểm liên tục khiến da đầu bị giữ nhiệt, đổ mồ hôi nhiều hơn. Nếu lớp lót mũ không được làm sạch định kỳ, bã nhờn và vi khuẩn sẽ tích tụ, làm tình trạng tóc nhanh bết và da đầu dễ kích ứng. Tốt nhất nên vệ sinh mũ ít nhất mỗi tuần một lần. Với người di chuyển hằng ngày, ra mồ hôi nhiều, có thể tăng tần suất giặt lên 2 lần/tuần. Đồng thời, cần đảm bảo mũ khô ráo hoàn toàn trước khi sử dụng để tránh môi trường ẩm gây hại cho da đầu.

3. Hay chạm tay vào tóc, vuốt tóc quá nhiều

Việc liên tục vuốt tóc hay chải tóc tưởng như là thói quen chăm sóc cá nhân, nhưng lại vô tình đưa bụi bẩn và dầu từ tay lên da đầu. Không chỉ vậy, kích thích cơ học quá thường xuyên còn khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, làm tóc nhanh bết hơn. Để hạn chế tình trạng này, nên giảm thói quen chạm tay lên tóc, đặc biệt khi tay chưa sạch, đồng thời tránh chải tóc quá nhiều lần trong ngày.

Vuốt tóc, chạm tay lên tóc quá nhiều lần trong ngày cũng khiến tóc có xu hướng nhanh bết, tiết dầu nhiều hơn.