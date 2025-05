3 sai lầm khi bổ sung collagen khiến tiền mất tật mang

Collagen đang trở thành một trong những thực phẩm bổ sung được ưa chuộng nhất trong giới tiêu dùng quan tâm đến làm đẹp và sức khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng và da liễu, việc sử dụng collagen không đúng cách có thể gây lãng phí và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Trong những năm gần đây, việc bổ sung collagen để duy trì vẻ đẹp tự nhiên đang trở thành trào lưu mạnh mẽ, đặc biệt là với giới trẻ dưới 25 tuổi.

1. Uống càng nhiều collagen càng tốt

Nhiều người cho rằng uống càng nhiều collagen càng nhanh đẹp da, chắc xương. Nhưng theo các chuyên gia y tế, cơ thể chỉ có thể hấp thụ một lượng giới hạn collagen mỗi ngày, phần dư thừa sẽ bị đào thải hoặc gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Dr. Mark Moyad, Giám đốc y học dự phòng tại Đại học Michigan, Mỹ, chia sẻ với MedlinePlus: "Các thử nghiệm lâm sàng thường sử dụng liều collagen peptide từ 2,5-10 g/ngày, liều cao hơn không nhất thiết mang lại hiệu quả tốt hơn".

Theo Verywell Health, các nghiên cứu lâm sàng cho thấy việc bổ sung collagen peptide với liều lượng từ 2,5 đến 15 g mỗi ngày là an toàn và có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe da, xương, khớp. Liều lượng cụ thể nên được điều chỉnh tùy theo mục tiêu sử dụng và tình trạng sức khỏe cá nhân. Uống quá nhiều không làm tăng hiệu quả mà có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc dư thừa protein.

Collagen là chất dinh dưỡng quan trọng đối với cơ thể, làn da, mái tóc.

2. Chọn sai loại collagen hoặc mua phải sản phẩm kém chất lượng

Trên thị trường hiện nay, có hàng trăm loại collagen với nhiều dạng bào chế: dạng nước, viên nén, bột... Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng đạt chuẩn chất lượng hay phù hợp với nhu cầu cơ thể. Nhiều sản phẩm collagen không ghi rõ nguồn gốc, loại collagen, hay hàm lượng hoạt chất thực tế. Người tiêu dùng dễ mua nhầm sản phẩm không hiệu quả.

Dr. Josh Axe, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, khuyến nghị: "Không phải tất cả collagen đều giống nhau. Hãy chọn loại collagen thủy phân (collagen peptide) vì loại này đã được phân tách để hấp thu tốt hơn".

Đặc biệt, cần phân biệt rõ:

- Collagen type I và III tốt cho da, tóc, móng.

- Collagen type II lại cần thiết cho sụn khớp.

Tiến sĩ Shawn Talbott, chuyên gia dinh dưỡng Mỹ, nhận định: "Người muốn đẹp da nên chọn collagen type I & III từ cá biển, trong khi người bị thoái hóa khớp cần collagen type II chiết xuất từ sụn gà". Chọn nhầm loại collagen sẽ khiến hiệu quả giảm sút, dù sử dụng đều đặn.

3. Bổ sung collagen nhưng thiếu yếu tố hỗ trợ hấp thu

Một trong những sai lầm phổ biến là uống collagen mà không bổ sung đủ vitamin C - chất xúc tác không thể thiếu trong quá trình tổng hợp collagen tự nhiên. Dr. Whitney Bowe, bác sĩ da liễu lâm sàng tại Bệnh viện Mount Sinai, New York nói: "Vitamin C là yếu tố thiết yếu trong tổng hợp collagen. Thiếu nó, cơ thể không thể hình thành hoặc lưu trữ collagen một cách hiệu quả".

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen. Một nghiên cứu đăng trên PubMed Central năm 2018 cho thấy vitamin C là đồng yếu tố cần thiết cho các enzyme prolyl hydroxylase và lysyl hydroxylase, hai enzyme quan trọng trong quá trình hình thành cấu trúc collagen bền vững. Thiếu vitamin C có thể dẫn đến giảm khả năng tổng hợp collagen và ảnh hưởng đến sức khỏe mô liên kết. Các chuyên gia khuyên nên bổ sung collagen cùng thực phẩm giàu vitamin C như cam, bưởi, kiwi hoặc dùng viên bổ sung kèm theo.

Ngoài ra, các thói quen xấu như thức khuya, hút thuốc, uống rượu, stress kéo dài cũng làm giảm sản xuất collagen nội sinh, khiến việc bổ sung từ ngoài vào không đạt hiệu quả mong muốn.

Bổ sung collagen đúng cách để đảm bảo an toàn và tối đa hiệu quả.

Collagen có thể mang lại nhiều lợi ích cho làn da, xương khớp và sức khỏe tổng thể, nhưng chỉ khi được sử dụng đúng cách. Khuyến nghị khi sử dụng collagen:

- Dùng đúng liều lượng (2,5-10g/ngày)

- Chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, dạng thủy phân (peptide)

- Kết hợp bổ sung vitamin C và duy trì lối sống lành mạnh

Trước khi dùng bất kỳ sản phẩm bổ sung nào, đặc biệt là collagen, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn và hiệu quả.