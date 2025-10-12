Hoa hậu Mỹ đệ đơn kiện

Ngày 3/10, Hoa hậu Mỹ 2023 - Noelia Voigt - đã đệ đơn lên tòa án Mỹ để kiện công ty VVV Global Entertainment (đơn vị điều hành sản xuất Miss USA và Miss Teen USA) và bà Laylah Rose Loiczly (Chủ tịch Hoa hậu Mỹ) với cáo buộc bị quấy rối và đối xử bất công.

Trong đơn kiện, Noelia Voigt cho biết vào tháng 5/2024, cô đã từ bỏ vương miện Hoa hậu Mỹ, với lý do là sự quản lý yếu kém của VVV Global Entertainment và hành vi quấy rối mà cô phải chịu từ bà Laylah Rose.

Hoa hậu Mỹ 2023 - Noelia Voigt.

"Ở đây tồn tại môi trường làm việc độc hại, quản lý kém. Trong trường hợp xấu nhất còn xảy ra bắt nạt và quấy rối", Noelia Voigt viết trong đơn từ chức Hoa hậu Mỹ.

Theo lời Noelia Voigt, bà Laylah Rose thường không thể liên hệ được trực tiếp để trao đổi công việc và cô phải nhắc lại nhiều lần mới nhận được phản hồi nhưng đôi khi muộn cả tháng.

Cô cho biết các cuộc trao đổi của bà Laylah Rose với cô thường theo chiều hướng lạnh nhạt, hung hăng một cách không cần thiết và có tính buộc tội. Bà Laylah Rose thậm chí còn đe dọa áp dụng kỷ luật, bao gồm việc cắt lương của Noelia Voigt.

Noelia Voigt khẳng định VVV Global Entertainment đã không chuẩn bị cho cô tham dự cuộc thi Miss Universe 2023 ở El Salvador, cũng như không cung cấp trang phục dân tộc cho cô tại cuộc thi.

Không chỉ Noelia Voigt mà phía công ty chủ quản của tổ chức Miss Universe cũng đệ đơn kiện VVV Global Entertainment vì vi phạm hợp đồng và sai phạm trong công tác quản lý.

Theo nội dung đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang Mỹ vào tháng 10, ban tổ chức Miss Universe cho rằng VVV Global Entertainment đã không thực hiện đúng các nghĩa vụ được quy định trong thỏa thuận quản lý.

Các cáo buộc bao gồm việc đối xử thiếu tôn trọng với các hoa hậu, chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và không đảm bảo điều kiện làm việc theo tiêu chuẩn của tổ chức.

Phía Miss Universe cũng viện dẫn thư từ chức của Noelia Voigt và UmaSofia Srivastava (Miss Teen USA 2023) như bằng chứng cho thấy môi trường làm việc độc hại và thiếu chuyên nghiệp dưới sự quản lý của VVV Global Entertainment.

Ngày 17/7, tổ chức Miss Universe đã gửi thư chấm dứt hợp đồng chính thức với VVV Global Entertainment, liệt kê 8 nguyên nhân dẫn đến quyết định này.

Hiện tại, phía VVV Global Entertainment chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ kiện. Trong khi đó, tổ chức Miss Universe khẳng định mục tiêu của họ là bảo vệ giá trị và danh tiếng của thương hiệu Miss Universe, đồng thời đảm bảo rằng các hoa hậu được đối xử công bằng và tôn trọng.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhiều giám đốc bang tại Mỹ đồng loạt rời khỏi hệ thống Miss USA, cho rằng tổ chức dưới quyền VVV Global Entertainment hoạt động kém minh bạch và thiếu trách nhiệm.

Trong bối cảnh đó, ngày 5/9, tổ chức Miss USA và Miss Teen USA đã công bố ông Thom Brodeur giữ chức chủ tịch kiêm CEO theo hợp đồng độc quyền 10 năm, chính thức mở ra kỷ nguyên mới cho hai cuộc thi sắc đẹp này.

Với sự thay đổi này, tổ chức Miss Universe được cho rằng đang tiến hành tái cơ cấu hệ thống Miss USA và Miss Teen USA, với định hướng xây dựng lại hình ảnh tích cực, nhân văn và chuyên nghiệp hơn.