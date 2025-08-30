5 quy tắc giúp Yoon Eun Hye giảm 2,5 kg trong 11 ngày

Ngủ đủ giấc

Diễn viên cố gắng ngủ tối thiểu 7 tiếng mỗi đêm nhằm phục hồi sức khỏe thể chất, cân bằng sức khỏe tinh thần cũng như hỗ trợ việc kiểm soát ăn uống hiệu quả hơn. Thiếu ngủ khiến cơ thể giải phóng nhiều hormone căng thẳng cortisol, có thể dẫn đến tăng cảm giác thèm ăn và phù nề. Ngủ đủ giấc cũng là điều kiện cần thiết để cơ thể có thể chuyển hóa bình thường và tránh tích tụ mỡ.

Ở tuổi 41, Yoon Eun Hye thường được khen trẻ trung, không khác thời nổi tiếng với vai diễn Thái tử phi Shin Chae Kyung năm 2006 là bao.

Uống dầu olive

Mỗi sáng khi thức dậy, Yoon Eun Hye đều uống một cốc nước lọc rồi đến hai thìa dầu ô liu nguyên chất. Thói quen này có tác dụng giảm cơn đói, kéo dài cảm giác no, ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa dao động đường huyết. Dầu olive cũng hỗ trợ nhu động ruột và duy trì tiêu hóa trơn tru.

Uống 2 - 2,5 lít nước mỗi ngày

Mục tiêu của Yoon Eun Hye là uống đủ hai lít nước mỗi ngày, bắt đầu từ khi thức dậy vào buổi sáng và kết thúc khoảng bốn tiếng trước khi đi ngủ. Ngoài nước lọc, diễn viên còn uống matcha không đường/ sữa, cà phê đen... giúp ức chế cảm giác thèm ăn, hỗ trợ thúc đẩy trao đổi chất, giúp ích cho việc giảm mỡ, giảm cân.

Nhịn ăn 16 tiếng

Yoon Eun Hye áp dụng phương pháp nhịn 16 tiếng, ăn trong 8 tiếng. Khi nhịn ăn, cơ thể ưu tiên tiêu thụ glycogen, sau đó chuyển sang phân hủy chất béo để tạo năng lượng. Phương pháp này giúp đốt cháy mỡ, kiểm soát lượng đường trong máu và giảm biến động insulin.

Ăn rau đầu bữa, tinh bột ăn cuối cùng

Trong 8 tiếng được ăn, Eun Hye ăn đủ ba bữa, chú trọng vào thứ tự ăn, lựa chọn nguyên liệu lành mạnh đồng thời ưu tiên chế biến tối giản nhằm hạn chế lượng calo nạp vào đồng thời bảo toàn dinh dưỡng. Cô khuyên nên ăn chất xơ từ các loại rau lá trước, sau đó đến protein, cuối cùng là carbohydrate. Điều này giúp giảm biến động đường huyết, hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng và giảm cân hiệu quả hơn.

Thực đơn của Yoon Eun Hye gồm ba bữa với tỷ lệ cao chất xơ, vừa đủ đạm và ít tinh bột.

Thực đơn mẫu của Yoon Eun Hye trong thời gian giảm cân như sau:

Bữa sáng

Yến mạch qua đêm: gồm yến mạch ngâm cùng sữa chua Hy Lạp, các loại trái cây theo mùa, bột quế hoặc mật ong.

Bữa trưa

Cơm gạo lứt hoặc gạo konjac ăn kèm cà rốt bào sợi, súp lơ, rong biển, ức gà.

Bữa nhẹ buổi chiều

Có thể ăn 3-5 quả cà chua bi hoặc một nắm nhỏ các loại hạt, quả việt quất hoặc trứng luộc.

Bữa tối

Súp đậu phụ và trứng hoặc mì konjac ăn cùng đậu hũ, ức gà.

Yoon Eun Hye trong tạo hình Thái tử phi Shin Chae Kyung năm 2006 (ảnh trái) và nhan sắc tươi tắn, trẻ trung bất chấp tuổi tác ở thời điểm hiện tại (bên phải).

Yoon Eun Hye sinh năm 1984, từng là thành viên nhóm nhạc Baby V.O.X. Sau khi nhóm tan rã, cô chuyển hướng sang diễn xuất và vụt sáng thành sao sau vai thái tử phi Shin Chae Kyung trong phim Hoàng Cung đóng cùng Joo Ji Hoon, Song Ji Hyo. Sau tác phẩm, cô được mời đóng chính nhiều phim như Tiệm cà phê hoàng tử, Chàng quản gia của tôi, Chàng trai vườn nho, Nhớ em... Năm 2015, cô vướng bê bối đạo nhái thiết kế trong chương trình Goddess Fashion. Dù lên tiếng phủ nhận, diễn viên vẫn đối mặt với làn sóng công kích, khiến cô phải tạm dừng các hoạt động giải trí. Năm 2020, cô tích cực trở lại nhưng tên tuổi không còn giữ được độ hot như trước.