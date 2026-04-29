12 ý tưởng 'lên đồ' cho kỳ nghỉ lễ

Năm nay, bộ đồ bà ba không chỉ bùng nổ dịp Tết mà còn là xu hướng hot kéo dài suốt năm. Chất liệu lụa thoáng mát, kiểu dáng kín đáo giúp chúng ghi điểm, phù hợp với những chuyến nghỉ dưỡng. Bạn có thể phối cùng hoa cài trên tóc, túi vải cổ điển, dép xỏ ngón cao gót dành cho kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bra top đồng điệu chân váy họa tiết da báo được xem là trang phục ấn tượng khi dạo biển. Hãy phối chúng cùng túi cói, trang sức vỏ sò, ốc, dép xỏ ngón. Theo Vogue, họa tiết da báo là một trong những xu hướng được ưa chuộng từ mùa hè năm ngoái tới nay.

Váy áo họa tiết hoa phong cách nhiệt đới cùng trang sức bản lớn sắc màu là phong cách đặc trưng của những kỳ nghỉ trên biển. Trang phục giúp bạn dễ dàng có được những tấm ảnh nổi bật.

Phong cách "cô gái vắt sữa" với bộ đồ cotton màu trắng gồm crop top, chân váy maxi dành cho những cô gái có vòng eo săn chắc.

Theo WWW, nhắc tới nghỉ dưỡng không thể thiếu mermaidcore (phong cách nàng tiên cá). Thay vì sequin như vảy cá lấp lánh, mốt này hiện được đơn giản hóa với váy lụa dài màu xanh ngọc hoặc xám bạc, kết hợp trang sức vỏ sò.

Áo yếm chấm bi kết hợp chân váy đồng điệu cũng là lựa chọn hấp dẫn khi họa tiết này đang là một trong những mốt hot nhất năm.

Hai năm nay, phong cách safari trở lại với hơi hướng công nghệ. Bạn có thể kết hợp quần túi hộp, quần ống rộng với corset, áo ba lỗ. Bộ cánh này phù hợp cho các hoạt động leo núi hoặc khám phá thiên nhiên.

Phong cách boho gồm áo thun mỏng, chân váy maxi kèm đai lưng bản lớn, giày da lộn, túi hobo.

Những cô gái tự tin vóc dáng có thể diện phong cách thập niên 1990 với áo hai dây, áo quây, tank top cùng chân váy bất đối xứng và dép cao gót.

Với độ rộng rãi, váy babydoll đem đến cảm giác dễ chịu, thoải mái, giúp bạn tận hưởng những ngày nghỉ. Để thêm bắt mắt, hãy phối bốt da lộn, khăn trùm đầu, áo gilet.

Thay vì những bộ váy đan móc quen thuộc, hãy diện áo quây ngực dáng dài được làm từ chất liệu này.

Theo Vogue, mốt đồ ngủ dần trở thành trang phục mặc ngoài được nhiều người yêu thích. Các thiết kế đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, họa tiết, giúp người mặc có thể diện ra đường mà vẫn giữ được vẻ lịch sự. Nếu yêu thích mốt này, bạn có thể chọn một bộ đồ ngắn, tăng vẻ thời trang bằng phụ kiện như kính, giày, túi, mũ, khăn.