2 món ăn giúp chị em càng ăn càng trẻ đẹp "không tuổi"

Thật ra không hề có một phương thuốc thần kỳ để ngăn ngừa lão hóa mãi mãi – cả về sắc đẹp và trí não. Tuy nhiên, có một số cách để giữ cho bộ não của bạn hoạt động tốt nhất và khuôn mặt của bạn trông trẻ trung nhất có thể, bao gồm cả việc thay đổi chế độ ăn uống của bạn. Hóa ra, có nhiều loại thực phẩm có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn bằng cách gây viêm mãn tính, thường dẫn đến lão hóa sớm. Mặc dù cắt bỏ những thực phẩm này là một bước quan trọng để có một cơ thể và bộ não khỏe mạnh hơn, nhưng việc bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, chống viêm vào đĩa ăn của bạn cũng có thể làm nên điều kỳ diệu.

Để khám phá một số loại thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt nhất có thể giúp giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa, bạn có thể tham khảo lời tư vấn đến từ Joanna Wen, huấn luyện viên sức khỏe được chứng nhận và là người sáng lập Spices and Greens. Cô khẳng định rằng bơ và quả óc chó là hai lựa chọn mà bạn chắc chắn nên cân nhắc.

Bơ

Bơ là một siêu thực phẩm tuyệt vời cho rất nhiều lĩnh vực sức khỏe. Bơ là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và axit béo không bão hòa đơn tuyệt vời, giúp chống viêm và giảm lão hóa tế bào.

Mặc dù loại quả này chứa nhiều vitamin, nhưng Vitamin là một trong những thành phần tốt nhất cho làn da tươi trẻ. Vitamin E có trong bơ giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và các tác hại khác từ môi trường có thể góp phần gây lão hóa sớm. Ngoài ra, caroten, tiền chất của vitamin A giúp hỗ trợ sức khỏe của mắt và cải thiện độ đàn hồi của da.

Quả óc chó

Các loại hạt là một bổ sung tuyệt vời khác cho chế độ ăn uống của bạn nếu lợi ích chống lão hóa là những gì bạn đang theo đuổi. Quả óc chó, đặc biệt, đứng đầu danh sách của cô ấy. Cô chỉ ra: “Quả óc chó rất giàu axit béo omega-3, vitamin E và kẽm giúp giữ cho các tế bào khỏe mạnh bằng cách bảo vệ chúng khỏi tác hại của quá trình oxy hóa và giảm viêm nhiễm.

Có nhiều lý do để bạn yêu loại hạt thơm ngon này. Ăn quả óc chó không chỉ bảo vệ bạn khỏi các gốc tự do có thể gây tổn thương da và nếp nhăn mà chúng còn có liên quan đến mức cholesterol LDL thấp hơn, giúp ngăn ngừa bệnh tim. Ngoài ra, chúng còn tạo ra một món ăn nhẹ tuyệt vời, giúp no lâu, thậm chí có thể thúc đẩy quá trình giảm cân – và có thể cải thiện quá trình trao đổi chất của bạn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chỉ cần ăn một lượng nhỏ quả óc chó, bạn có thể hưởng lợi từ việc cải thiện mức huyết áp và tỷ lệ trao đổi chất.

Nhìn chung không có cách chữa lão hóa kỳ diệu nào – tuy nhiên, ăn một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa là một cách tuyệt vời để làm chậm quá trình và giữ cho bạn trẻ lâu hơn, và bơ và quả óc chó chỉ là hai trong số những loại thực phẩm tốt nhất để giúp bạn cải thiện nhan sắc của mình.

